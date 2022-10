Mor Bernardo Adam Ferrero, compositor valencià i director d'orquestra | Ximo Puig

El compositor valencià i director d'orquestra Bernardo Adam Ferrero ha mort. El també locutor de ràdio, natural de la localitat valenciana d' Algemesí , va ser l'autor de l'himne en record de les víctimes valencianes de la covid.

Bernardo Adam Ferrero va néixer a la localitat valenciana d' Algemesí . Va estrenar les seves obres a les principals sales simfòniques europees i americanes, i va ser distingit amb nombrosos premis nacionals i internacionals. L' Ajuntament d'Algemesí va reconèixer la trajectòria artística amb el Guardó 2002 i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana li va concedir el Premi Euterpe 2003 a la composició musical.

D'altra banda, és acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran de Madrid, rector de l'Acadèmia de la Música Valenciana i membre de Mèrit de la Fundació Carles III. Posseeix la medalla i encomana de la Reial Ordre de Sant Hermenegildo , concedida pel rei Joan Carles I, i és doctor Honoris Causa per la Universitat de Sydney (Austràlia).

Ha rebut al llarg de la seva llarga trajectòria nombrosos guardons i distincions, com l' Ordre al Mèrit a Nova York per la seva contribució al món de la música, la Batuta d'Or de l'Havana o la Medalla d'Or del Mid West de Chicago , i les seves obres han estat estrenades a tot el món.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentat aquest dimecres la mort del compositor. "La música està de dol. Bernardo Adam Ferrero ha mort. Milers de músics de banda han interpretat les seves obres", ha escrit el cap del Consell a les seves xarxes socials.

Puig ha destacat d´Adam Ferrero que, a més de compositor, director d´orquestra i locutor de ràdio, va ser l´autor de l´himne en record a les víctimes valencianes de la covid. "Se'n va un valencià lleial a la seua terra", ha expressat.

S'ha llaurat també una "excel·lent reputació" com a investigador en l'àmbit de la música, i mai no ha deixat de banda la seva vocació com a divulgador musical i docent.