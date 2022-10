Daniel Anglés estrena “Golfus de Roma” (Comtal)

A Daniel Anglés li feia il·lusió dur a terme el desenvolupament de la primera versió catalana del musical “Golfus de Roma” de Stephen Sondheim, un dels clàssics contemporanis de Broadway que, estrenat el 1962, va arribar dos anys després a Espanya i va ser representat a Mèrida el 1993 sota la direcció de Mario Gas amb la intervenció als principals papers de Javier Gurruchaga i José María Pou. En aquest cas, els papers d'un i altre, Pseudolus i Senex, han estat encomanats a Jordi Bosch i Roger Julià, mentre que els joves amants Philia i Eros són Ana San Martín i Eloi Gómez -aquest, potser excessivament infantilitzat en el moviment de escena- i Víctor Arbelo el Miles Gloriosus que disputa al noi l'amor de la bella adolescent. Si tot això no fos una farsa, segur que Philia hauria preferit quedar-se amb el Miles.

Es tracta d'una producció de Focus per al seu teatre Comtal que tracta de competir amb el ventall de musicals que omplen la cartellera barcelonina durant aquesta temporada i que adquireix a la nostra manera de veure una característica particularment meritòria i singular: tots els intèrprets són, a alhora, actors o actrius, però així mateix executants d'algun instrument, per la qual cosa parlen, canten i fan música, en aquest cas sota la direcció de Xavier Mestres.

L'acció dramàtica discorre trepidant durant dos actes (amb entreacte) gràcies a la coreografia d'Óscar Reyes i tot això es desenvolupa en una escenografia vistosa però fixa que, amb el vestidor, ambdós dissenyats per Montse Amenós, i un efecte d'il·lusionisme creat pel Mag Lari (per cert, un artista de la casa) caracteritzen molt bé l'ambient circense imprès per Anglès a aquest musical que es vol inspirat a les farses de Plauto.