La banda de rock britànica Queen ha llançat una cançó amb la veu del seu cantant Freddie Mercury , mort el 1991, per primera vegada en vuit anys. ' Face It Alone ' es va gravar el 1988 i originalment tenia la intenció d'aparèixer a l'àlbum 'The Miracle', però mai va arribar a publicar-se.

Ara la cançó ha estat redescoberta i està a punt per ser llançada com a senzill. Es reproduiria públicament per primera vegada aquest dijous a la ràdio BBC 2, encara que la cançó va ser filtrada prèviament en una ràdio francesa.

La banda britànica ja havia llançat diverses cançons de Mercury prèviament desconegudes al seu àlbum de 2014 'Forever'. " És genial escoltar-nos als quatre després de tots aquests anys ", ha assenyalat el guitarrista de Queen, Brian May, sobre la cançó redescoberta.

Mentrestant, el baterista Roger Taylor ha descrit la peça com una "petita joia" que gairebé va ser oblidada.