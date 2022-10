La grandesa del teatre està a la paraula i per això no calen escarafalls, ni grans escenografies, ni muntatges espectaculars. Basten i sobren dos intèrprets amb capacitat per “dir” un text i expressar amb el to de la seva veu sentiments, emocions, afectes, desenganys, esperances, il·lusions; en definitiva, amors. Això és el que fan Lloll Bertran i Àlex Casanovas al Versus Teatre on han estrenat “Cartes d'amor” un text d'AR Gurney adaptat per Marc Rosich i dirigit per aquest mateix amb Jordi Andújar.

En una taula gairebé tan allargada com la que va separar Putin de Macron durant la seva entrevista al Kremlin s'acomoden els dos protagonistes d'una història romàntica que parla de la relació que s'estableix entre un home i una dona al llarg de les diferents etapes vitals. Dues persones unides per uns llaços molt estrets que, tanmateix, no han esdevingut en una vida en comú, sinó que han resultat compatibles, des de la llunyania física, amb la vida de cadascun bé amb una altra parella -ell- bé amb la solitud. Aquesta relació atípica, però no exempta de cap manera d'intensitat, ha tingut un únic cordó umbilical entre tots dos: les cartes que s'han enviant al llarg dels anys. Carts que, amb eufemismes o sense, i de vegades no exemptes d'ironia o de trets d'humor, expressen una realitat unívoca: l'amor entre aquestes dues persones, platònic si es vol, principalment espiritual, però amor per fi.

Fer com que es llegeixen carta durant una mica més de noranta minuts exigeix un esforç d'interpretació notable perquè en realitat no hi ha gairebé acció, excepte eventuals canvis en la postura davant de la taula o mínimes modificacions del vestidor. L'únic instrument de l'acció dramàtica és la paraula i bé es pot dir que amb ella n'hi ha prou i sobra. Perquè els dos intèrprets aconsegueixen mantenir en suspens l'atenció de l'espectador. Casanovas amb una dicció serena, continguda, però no per això mancada de força emotiva; Beltrán, en canvi, més extravertida en l'expressió dels seus sentiments, arrodonint-ne l'expressió amb els versos d'una cançó.

“Cartes d'amor” és teatre en la seva essència més pura.