La pel·lícula finlandesa 'Sisu' triomfa al Festival de Sitges amb quatre premis

La cinta finlandesa 'Sisu', de Jalmari Helander, ha estat la gran triomfadora del 55 Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya amb quatre guardons de la Secció Oficial Fantàstic, inclosos millor pel·lícula i millor actor, i també brilla ' Pearl ' amb dos premis, ha anunciat el jurat aquest dissabte en roda de premsa.

' Sisu ' narra com un soldat de fortuna troba un botí d'or en plena II Guerra Mundial i vol traslladar-lo de Lapònia a la ciutat: el viatge l'enfrontarà a les tropes nazis, en una barreja de western i cinema bèl·lic.

El finlandès Jalmari Helander repeteix triomf al Festival de Sitges després de la seva victòria el 2010 amb la seva òpera prima 'Rare exports: un conte gamberro de Nadal', que també es va emportar el premi a millor pel·lícula.

En preguntar-se als membres del jurat si es pot establir un paral·lelisme entre premiar la resistència del protagonista i la guerra a Ucraïna, Mariana Enríquez ha respost que "tots els films són polítics" però que és una cosa que no va estar a la deliberació.

La també membre del jurat Susanne Wuest ha remarcat que no va pensar en termes polítics, sinó a gaudir de la pel·lícula, que ha qualificat de “divertida i extraordinària”.

' Sisu ' s'ha alçat amb els premis de millor pel·lícula, millor actor per a Jormi Tommila, millor fotografia per a Kjell Lagerroos i millor música per a Jursi Seppä i Tuomas Wäinölä, mentre que 'Pearl' s'ha endut el de millor director per a Ti West i el de millor actriu per a Mia Goth.

ALTRES GUARDONS



Els premis de la Secció Oficial Fantàstic es completen amb el millor guió 'ex aequo' per a Quentin Dupieux per les dues pel·lícules presentades, 'Fumar provoca tos' i 'Increïble però cert', i el de millors efectes especials també 'ex aequo' per la basca 'Irati' --que també ha aconseguit el premi del públic-- i 'Hatching (Ego)'.

El premi especial del jurat ha recaigut a la sud-coreana 'Project Wolf Hunting' de Kim Hong-sun, que també s'emporta una menció especial a la millor edició de so, muntatge i coreografia d'especialistes d'escenes perilloses; i una altra menció especial del jurat ha estat per a la directora i les actrius de 'Nightsiren' Tereza Nvotová, Natalia Germani i Eva Mores.

El Premi de la Crítica José Luis Guarner al millor llargmetratge és per a 'Something in the dirt' , d'Aaron Moorhead i Justin Benson; el Premi Citizen Kane, per al director revelació per a Michelle Garza per 'Huesera', i el de millor curtmetratge de la secció oficial, per a 'The Newt Congress', de Matthias Sahli i Immanuel Esser.

NOUS VISIONS



A la secció Noves Visions , el jurat ha premiat ' Jerk ', de Gisèle Vienne , com a millor llargmetratge; a Martika Ramírez Escobar com a millor directora per 'Leonor will never die' , ia 'Flashback before death', de Rii Ishihara i Hiroyuki Onogawa , com a millor curtmetratge.

El premi Blood Window a millor pel·lícula iberoamericana és per a 'Huesera', de Michelle Garza; la millor pel·lícula de la secció Anima't ha recaigut a 'L'altra forma', de Diego Guzmán; el millor curtmetratge d'Anima't ha estat 'Ecorchée', de Joaquim Herisse; la millor pel·lícula de la secció Òrbita, 'H4z4rd' de Jonas Govaerts, i el Premi Brigadoon Paul Naschy al millor curtmetratge, per a 'El semblant', de Raúl Cerezo i Carlos Moriana.

El Premi Carnet Jove a la millor pel·lícula de la secció oficial ha estat per a ' You won't be alone' , de Goran Stolevski , i el de millor pel·lícula de la secció Sitges Documenta per a 'Jurassic Punk', de Scott Leberecht.

El Premi del Públic a la Secció Oficial Fantàstic ha recaigut a 'Irati', de Paul Urkijo; el de Panorama Fantàstic a 'Deadstream', de Joseph Winter i Vanessa Winter; el de Midnight X-Treme a 'Sissy' de Kana Senes i Hannah Barlow, i el de Focus Àsia per a 'The Roundup', de Lee Sang-yong.

El Premi Méliès de Plata a la millor pel·lícula de gènere fantàstics ha estat per a 'Nightsiren', de Tereza Nvotová, i el Méliès al millor curt europeu ha estat per a 'La machine d'Alex', de Mael Le Mée.

BALANÇ DEL FESTIVAL



La directora de la Fundació Sitges, Mònica Garcia, ha assegurat que aquesta edició ha estat rècord del festival amb un 10,5% més de la xifra habitual d'assistents i un 6,3% més de recaptació.

"Ha estat tot un èxit, tota una lliçó d'amor" del públic del festival, ha subratllat Garcia , que ha afegit que s'ha batut un altre rècord amb els 610 artistes convidats a aquesta edició.

MASAAKI YUASA



Els guardons es lliuraran aquest dissabte a la tarda a la gala de cloenda, en què també es guardonarà el realitzador japonès Masaaki Yuasa amb el Premi Màquina del Temps.

Yuasa, una de les figures essencials de l'animació japonesa de les últimes dues dècades, ha presentat a Sitges el seu nou llargmetratge, 'Inu-oh', amb què reimagina la història antiga del Japó combinant la seva tradició teatral amb un espectacle rocker.

El realitzador japonès ha assegurat en roda de premsa que és un "privilegi" ser premiat al Festival de Sitges , que visita per primera vegada, i ha remarcat que li interessen artistes catalans com Antoni Gaudí, Joan Miró i Salvador Dalí.