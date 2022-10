Cristina de Borbó va perdre un marit però va recuperar un germà (Els secrets de la infanta) Edicions B

La vida de les persones lligades a les cases reials, sobretot si són regnants, està subjecta a la servitud de ser objecte permanent de la curiositat pública. Tots els aspectes de la seva intimitat ofereixen un espai ampli per a la feina dels informadors, o per millor dir, dels papararazzi . Paloma Barrientos va intentar explicar en un primer llibre titulat La infanta invisible la vida de Cristina de Borbó i Grècia, segona filla dels llavors reis d'Espanya, Don Juan Carlos i Doña Sofía, i per tant en aquell moment membre de la família reial i actualment només germana de l'actual titular de la corona, Don Felip i per tant relegada al paper de membre de la família del rei, que no és el mateix que la condició anterior. Ara bé, des de l'aparició d'aquella obra el 2014 s'han produït moltes novetats que han afectat molt directament la infanta: processament d'ella i del seu marit pel cas Noos, condemna d'aquest per diversos delictes i empresonament subsegüent, soledat de la infanta i allunyament a Ginebra, abdicació del seu pare i exili voluntari posterior de l'emèrit a Abu Dhabi, i finalment i després de la llibertat del seu marit, la seva infidelitat manifesta i ruptura de la convivència matrimonial. Tot plegat justifica plenament un nou llibre titulat Els secrets de la infanta (B Penguin Random House) en què actualitza les dades biogràfiques de Doña Cristina i explica tot el que ha passat aquests últims anys.

Barrientos sempre va considerar Doña Cristina com la més independent de tots els membres de la seva família i la que va tenir una relació més directa amb els seus pares. La defineix com a “dona preparada, capacitada, llista més que intel·ligent i amb una personalitat prou equilibrada per conciliar la seva influència com a filla del cap de l'Estat amb la seva vida com a persona individual”, “pragmàtica, freda i fins i tot calculadora”, “amb veritable obsessió per preservar la seva intimitat”, que “no li agrada perdre”, pot manifestar-se com a “tossuda, obstinada i, en moment, dura”, “encara que simpàtica mai ho ha estat”. Va tenir diversos amors que no van quallar -gairebé sempre perquè els interessats no van estar disposats a les renúncies que exigien ser la parella d'una infanta- com Fernando León “un canari imponent, ros, d'ulls blaus”; Álvaro Bultó, que va protagonitzar un “nuviatge que mai va ser oficial; encara que al rei li queia de cine”; o el nedador Jesús Rollán. Al final, “es va enamorar d'un home de classe mitjana que va pretendre exercir de príncep saudita sense tenir pous de petroli” i que a més tenia una capacitació acadèmica molt inferior a la seva.

El punt de partida dels errors que van cometre va ser la compra del palauet de Pedralbes, resultat segons l'autora de l'ambició desmesurada d'Iñaki Urdangarín. La necessitat de respondre econòmicament a unes despeses molt superiors als ingressos disponibles va donar lloc al conegut com a “cas Noos” en què cada membre de la família va haver de retratar-se. I així “el príncep (Felip) va actuar com a hereu abans que com a germà; el rei (Juan Carlos) com a cap de la institució i no com a pare. A la menor de les filles només li va quedar el suport incondicional de Sofia i la duquessa de Lugo”. La infanta, per la seva banda, “va apostar sempre pel seu marit” i es va negar a divorciar-se'n com li va suggerir Joan Carles. I és que Doña Cristina sempre va tenir “l'absoluta convicció de no haver comès cap delicte. Ni ella, ni el seu marit, més enllà d'haver estat fent servir el seu estatus per beneficiar-se”.

Quan Urdangarin va ser condemnat i va ingressar a la presó, la infanta no només va atendre els fills haguts en comú i va tenir cura del manteniment de la casa familiar, sinó que a més va intentar fer més suportable l'estada del seu marit a la presó. El cas és que “el matrimoni havia estat indestructible, però la presó va trastocar la vida del que fos esportista olímpic”. En comptes d'agrair l'actitud numantina de la seva dona, Iñaki, que mai no havia estat especialment fidel -va estar embolicat amb la dona del seu millor amic-, va acabar trencant públicament la relació matrimonial en exhibir-se en públic amb la secretària de l'empresa en què havia trobat feina.

Barrientos elogia alguns personatges, en particular a Jaime Marichalar que “encara que clatell va ser el gendre ideal, va demostrar ser un home lleial, fidel als seus principis i discrets”; també de Carme Cuní, la núvia d'Iñaki, que va simultaniejar cert temps aquesta relació amb la de la infanta i que “podent fer molt de mal, no ho va fer”, al modista Lorenzo Caprile, l'únic amic que va voler acompanyar-la l'últim dia del judici ; i, entre el personal de la casa, Carlos Díaz Revenga, una mena de preceptor de les infantes, que va ser acomiadat després de vint anys de servei sense donar-li una sortida honorable. "Amb la infidelitat manifesta d'Urdangarin -diu Barrientos- i la soledat de soledat de la infanta Cristina a Ginebra, el rei Felip va tornar a tenir ponts privats". Potser l'amor que va perdre a l'alcova el recuperarà a la família.