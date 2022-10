La temporada de dansa de La Factoria Cultural de Terrassa ha ofert una funció molt diferent de les habituals: l'actuació de la parella formada per l'espanyola Lucía Lacarra, que havia treballat a les ordres de Roland Petit, i el canadenc Matthew Golding, amb un espectacle concebut per aquest darrer i titulat “In the still of the night”.

La inspiració d'aquesta obra coreogràfica va partir de certes músiques característiques dels anys seixanta, particularment de l'obra de Philip Grass, però també de Max Richter i altres autors, sense que falti la famosa cançó “No, je ne regrette rien” que va interpretar magistralment Edith Piaff. Aquestes músiques donen lloc a diverses peces de ballet a dues que es manifesten tant a l'actuació en directe dels dos ballarins sobre l'escenari com a la projecció d'altres fragments.

Es tracta d'un espectacle intimista, fortament simbòlic, de càrrega romàntica intensa, en què cal advertir l'evident protagonisme femení de Lacarra ja que la seva parella exerceix més com a portor i el situa, per tant, en una funció vicària. Tot això es desenvolupa en seixanta minuts escassos que, tot i fer gaudir els espectadors -els aplaudiments van ser reiteratius i estrepitosos-, no poden evitar la sensació de brevetat. Tot això ens porta a considerar la pertinència de qualificar “In the still of the night” com un ballet que podria anomenar-se de cambra, la complexitat del qual queda potser una mica difuminada en escenari de les mesures de l'existent al Centre Cultural de Terrassa. Però la veritat és que va agradar i aquest és l'objectiu principal de qualsevol espectacle.