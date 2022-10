Aquest any, commemora els oficis com una manera de reconèixer totes les disciplines i els professionals que fan de l’arquitectura una peça col·laborativa i global. La Lliga dels Oficis és un enfocament en allò que està més enllà de l'edifici: en els oficis, en els processos i en els elements; és una manera d'enderrocar barreres entre dissenyadors i artesans, entre usuaris i arquitectes. Interessa que es vegin les persones que fan aquests treballs, generalment en segon pla, i proposar una presa de consciència sobre l'arquitectura com una obra cocreada. L’Hospitalet serà present com a “fustera fantàstica” i se’n podran visitar fins a setze propostes, entre edificis i itineraris arquitectònics.

L’Hospitalet amaga una gran quantitat d’arquitectura variada i complexa, que va des de masies conservades de quan la vila es dedicava a la pagesia, fins a la llum i el color del modernisme i el racionalisme, l’arquitectura industrial i l’empremta de l’arquitecte Puig i Gairalt.

Els darrers anys, l’urbanisme de la ciutat ha donat lloc a una tipologia d’edificació innovadora i edificacions d’alguns arquitectes de renom. Actualment, s’ha recuperat una arquitectura col·lectiva que redefineix la ciutat comptant amb la participació ciutadana.

El festival permetrà visitar edificis que són una mostra de la modernització de la tradició industrial tan arrelada a la ciutat, com el Blue Containers Project, una experiència educativa de reciclatge de contenidors marítims per transformar-los en habitatges i equipaments, iniciativa del Departament d’Edificació i Obra Civil de l’Institut Provençana.

Altres espais imprescindibles de La Lliga dels Oficis a L’Hospitalet són l’Edifici Planeta, un centre modern de formació i innovació i un espai cultural a la ciutat, pensat amb criteris de sostenibilitat ambiental, energètica i econòmica; o la fàbrica de Vitralls Bonet, una immersió en l’art del vitrall i també una revisió a l’evolució de les arts decoratives catalanes dels darrers cent anys.

El festival se celebra el cap de setmana del 22 al 23 d’octubre, i enguany ofereix la visita amb audioguia, que se suma a les ja existents visita lliure o recorreguts guiats realitzats per arquitectes o estudiants d’arquitectura.

Al web del festival www.48hopenhousebarcelona.org es pot trobar informació complementària per fer les visites.