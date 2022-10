De la tierra Lolo & Sosaku Foto Aleix Plademunt 003

El duo d’artistes Lolo & Sosaku presenta “De la tierra”, una instal·lació cinètica de gran format, immersiva i site-specific per a l’espai industrial de La Veloç. La instal·lació en aquesta antiga fàbrica situada al carrer de la Riera dels Frares, 23 es podrà visitar del 22 d'octubre al 18 de desembre de 2022. Divendres, 21 d'octubre, a les 17 h, s'oferirà una preview de la instal·lació amb la presència dels artistes.

“De la tierra”, organitzada per l’Ajuntament de L'Hospitalet, a iniciativa del Districte Cultural, és la continuació d'una instal·lació presentada a Xangai el 2017 que imagina i recrea un espai-temps en potència. “De la tierra” reconfigura les relacions entre humans, objectes i naturalesa, i apunta un pla de la realitat en el qual les màquines ja no estan al servei de l’home, sinó que coexisteixen en plena autonomia.

La instal·lació, que ocupa una de les tres plantes de l’edifici, està formada per dotze escultures cinètiques d’acer de gran format i de forma romboidal, i per una suggeridora intervenció a l’espai mitjançant aigua i fum, elements que reconfiguren la relació entre l’home, l’objecte i la naturalesa; gràcies a les acumulacions d’aigua al paviment, en les quals es veuen reflectides les obres i l’espai, es transporta l’espectador a una nova dimensió.

Activitats artístiques al voltant de la instal·lació

L’artista Laia Estruch realitzarà A dolls, una performance en la qual analitzarà les possibilitats emotives de la veu i el cos (19 de novembre, a les 16.30 h). Una setmana després, Roc Jiménez de Cisneros, integrant del grup de música per ordinador EVOL, oferirà l’activació Molts plecs: una invitació col·lectiva a experimentar el plec com a transformador de la realitat (26 de novembre, a les 17.45 h). Com a clausura de la instal·lació, Lolo & Sosaku oferiran un concert que explorarà l’estranya realitat latent en l’obra, i es presentarà el catàleg de la mostra, amb direcció artística de Lorena G. Ortiz i sota la direcció creativa de MAYBE (17 de desembre, a les 16.30 h).

Sobre Lolo & Sosaku

Lolo & Sosaku (Buenos Aires, 1977, i Tòquio, 1976) treballen com a duo artístic des de 2004 a Barcelona. L’any 2018 traslladen el seu espai creatiu al Districte Cultural de L’Hospitalet.

La seva recerca artística se centra en les possibilitats de l’escultura com a camp expandit. El nexe que uneix el seu treball és la cerca d’un objecte en contacte amb el seu entorn i amb l’espectador, un objecte que busca la fricció i la tensió, explorant la capacitat de crear nous significats. Explorant molts horitzons artístics i redefinint fronteres, el seu interès se centra en l’energia i les forces ocultes que guien la vida en la nostra era tecnològica. La música electrònica és el punt culminant de la seva inspiració com un llenguatge complex, traduït en instal·lacions sonores i composicions escultòriques.

El seu treball s’ha exposat en el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia (Madrid), Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba, Barcelona), Power Station of Art (PSA, Xangai), Night Time Story (Los Angeles), entre altres centres culturals.