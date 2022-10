Portada del primer disc d'Estopa @estopaoficial

El primer disc d' Estopa fa 23 anys i per aquest motiu, aquest dimarts se celebra el 'Dia de l'Estopidad'. Així ho ha instaurat el grup en un tuit recollit per CatalunyaPress . Ara, i per sempre més, el 18 de novembre serà una data perquè els fans d'Estopa celebrin el llançament d'un dels discos més influents de la història del pop espanyol.

L'àlbum, que té el mateix nom que el grup, Estopa , es va llançar fa just 23 anys, el 18 de novembre de 1999. La joventut de Barcelona ja feia temps que compartia les maquetes de les cançons que acabarien formant el disc. Els germans Muñoz , David i José, es van aficionar a la música des de joves, i el 1998 ja havien guanyat el primer premi al concurs de cantautors d'Horta i Guinardó, començant a fer-se coneguts a la capital catalana.

Però el llançament del disc 'Estopa' va ser el responsable que aquests dos joves de Cornellà fossin coneguts a tot el país. Van arribar a vendre més de 2 milions de discos, un rècord per a un grup debutant a Espanya.

És impossible seleccionar algunes cançons de l'àlbum per muntar un paràgraf perquè totes són història de la música. Per això, us deixem el tracklist complet:

1. "Tu calorro".

2. "La raja de tu falda"

3. "Me falta el aliento"

4. "Tan solo"

5. "Poquito a poco"

6. "Suma y sigue"

7. "El del medio de los Chichos"

8. "Como Camarón"

9. "Exiliado en el lavabo"

10. "Estopa"

11. "Cacho a cacho"

12. "Bossanova"

Feliç dia de l'Estopidad!