La 17a edició del Cicle de Blues & Boogie de L’Hospitalet, organitzat pel Centre Cultural Collblanc-la Torrassa amb la col·laboració de la Societat de Blues de Barcelona, se celebrarà entre el 22 d’octubre i el 26 de novembre. El cicle, una de les cites de música d’arrel afroamericana de Catalunya, comptarà amb més d’una vintena d’activitats i concerts que tindran lloc en diferents escenaris de la ciutat, amb l’objectiu d’apropar la música i la cultura afroamericana a tots els públics.

En aquesta edició destaca la presència de la blueswoman californiana Tia Carroll (22 d’octubre), una de les referents mundials del gènere, guardonada com a millor cantant femenina de blues tradicional l’any 2008 per la Jus’ Blues Music Foundation. La californiana estarà acompanyada per Alabama Mike, un dels millors representants actuals del blues tradicional.

Completen el cartell una vintena de bandes i artistes com Néstor Pardo (18 de novembre), Doghouse Sam & His Magnatones (12 de novembre), Richard Ray Farrell (5 de novembre), Scaramanga (5 de novembre), Emma Fernández & Agustí Burriel (4 de novembre), Roger Wade & Marion Wade & Balta Bordoy (19 de novembre), la SBB Blueswomen Band (5 de novembre), Lust 'n' Found (5 de novembre), Wax & Boogie (5 i 26 de novembre), Hernan Chino Senra (12 i 19 de novembre) i Raspa García (11 de novembre).

Les músiques germanes del blues també tindran el seu espai: el gòspel, amb les actuacions de l’agrupació local New Gospel (22 d’octubre); la música dels Apalatxes, amb la Barcelona Bluegrass Band (28 de novembre), i el jazz, amb la banda María Esteban Quintet (25 de novembre).

El cicle, com ja és habitual, inclou activitats paral·leles com la presentació musical del llibre Al compás del vudú (religión, represión y música) d’Héctor Martínez, un dels millors investigadors espanyols de la cultura afroamericana (25 de novembre); dues exposicions: Cinema i música afroamericana, que explora la relació del cinema i el blues, i Retrats del nostre blues, d’Isabel Pardo, un homenatge a bluseros i bluseras del nostre país.

Altres activitats destacades seran “Blues comentat i musicat” amb Big Mama i Joan Pau Cumellas (26 de novembre), el IX Concurs de la Societat de Blues de Barcelona per a bandes novelles i una cercavila musical a l’estil Nova Orleans, protagonitzada per alumnes de diferents centres educatius de L’Hospitalet.

L’habitual festa de tancament del cicle amb el piano boogie, la Boogie-Woogie Jubilée a l’Auditori Barradas (26 de novembre), serà protagonitzada pel pianista Lluís Coloma, que estarà acompanyat del virtuós alemany Frank Muschalle i la pianista suïssa Ladyva, una de les figures més importants del panorama actual del boogie, el jazz i el blues.

Tots els concerts i activitats són gratuïts excepte el Boogie-Woogie Jubilée a l’Auditori Barradas. A la resta d’espais, l’accés és lliure amb aforament limitat. L'accés a la sala s'obrirà trenta minuts abans de l’inici del concert. També hi haurà la possibilitat de seguir els concerts en directe a través de les xarxes socials.

Pots consultar la programació sencera a continuació.