El barri barceloní del Raval acollirà del 2 al 6 de novembre la 20a edició del festival de cultura Raval(s) , amb una trentena d'activitats gratuïtes organitzades per més de 90 entitats, col·lectius, associacions, centres educatius i veïnat del barri, segons ha explicat aquest dijous en un comunicat la plataforma Fundació Tot Raval.

Durant el procés comunitari de creació del festival, les més de 90 organitzacions han tingut en compte els "tres eixos de recerca que constitueixen l'esperit del Raval: la lluita contra el canvi climàtic, el racisme i la violència masclista".

Sota el lema 20 anys cultivant xarxa , el Festival Raval(s) ocuparà diversos espais del barri amb actuacions musicals, xerrades, itineraris, teatre-fòrum, tallers, intervencions artístiques i exposicions, entre d'altres.

La celebració del certamen coincidirà també amb el primer aniversari de l'Ecomuseu Urbà Gitano-EMUGBA, creat amb la intenció de col·laborar amb la "reconstrucció de la memòria gitana de la ciutat", que comptarà amb actuacions musicals, tallers i mostres de cultura popular i tradicional .

Una altra de les activitats programades que destaquen és la xerrada Mirades inspiradores de turisme local , un espai per "debatre i reflexionar sobre el turisme al Raval a partir de la presentació d'experiències que tenen com a propòsit l'impuls de la cultura de comunitat, la creació de valor social, cultural i econòmic per al barri i per a la seva gent”.

La inauguració de l'esdeveniment serà el dia 3 de novembre a les 17.30ha la Rambla de Canaletes amb la presentació de la programació i l'actuació del grup format per membres de la comunitat gitana del barri Rumba Nois.

Raval(s) sorgeix el 2002 arran del projecte de la comissió cultural de la Fundació Tot Raval anomenat Les primaveres del Raval , i des de llavors té la intenció de "generar i construir una programació sociocultural i festiva que permeti mostrar les moltes facetes d'un territori tan divers i dinàmic com el Raval".