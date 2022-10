Cada nota musical que escoltem és capaç de trencar barreres . A Espanya hi ha nombrosos pobles que, per diferents motius, com ara la localització geogràfica o la mala connexió amb el transport públic, no ofereixen la possibilitat de viure un concert en directe de música clàssica als seus habitants. Des de l' Escola Superior de Música Reina Sofia coneixen el poder de connectar a través de la música i per això volen que tothom la pugui viure a la seva pròpia pell.

Telefónica i l' Escola Reina Sofia s'han unit per dur a terme el Cicle Racons Musicals , per tal de portar la música clàssica de primer nivell a localitats on, en general, no arriba amb facilitat. Durant el cicle han visitat alguns dels pobles que formen part de la Xarxa de Pobles Més Bonics d'Espanya com Albarrasí (Terol), Atienza (Guadalajara) i Sepúlveda (Segòvia). Els encarregats d'inundar amb les notes musicals aquests 3 pobles han estat: un duet de cordes i un quintet de vents, format a l'Escola Superior de Música Reina Sofia, que celebra el 30è aniversari.

PAULA I WILLARD FORMEN EL DUO RAVEL

Paula Mejía i Willard Carter, violinista i violoncel·lista, respectivament, formen el duo Ravel de l'Escola Reina Sofia . Tots dos van interpretar durant el Cicle Racons Musicals, la Sonata per a violí i violoncel, M.73, de Maurice Ravel.