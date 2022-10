La façana del Palau Macaya. Foto: Obra Social La Caixa

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, en coorganització amb la Fundació Ernest Lluch, presentaran, el pròxim dijous 27 d’octubre a les sis de la tarda, el diàleg Privadesa, intel·ligència artificial, poder i democràcia, on es parlarà sobre la relació entre privadesa, el poder de les grans empreses tecnològiques, la relació d'aquestes empreses amb el poder democràtic i la ciutadania conformen el triangle poder-tecnologia-privadesa que acaba afectant la democràcia i ens interpel·la sobre com els ciutadans ho hem d’afrontar. L'acte se celebrarà al CaixaForum Macaya, situat al número 108 del Ppsseig de Sant Joan.

En aquesta ocasió, el diàleg anirà a càrrec de Lucía Velasco, economista, experta en l'impacte social de la tecnologia i directora de l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI) del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Social (2021-juny 2022); i Txetxu Ausín, científic titular de l'Institut de Filosofia, Grup d'Ètica Aplicada del Centre de Ciències Humanes i Socials (CCHS - CSIC).

Aquesta nova sessió forma part de Diàlegs: nusos de la democràcia. Nou aire pel sistema, un cicle que consta de vuit diàlegs i se celebra del 6 d’octubre al 24 de novembre a CaixaForum Macaya, dedicat a debatre sobre les fortaleses i debilitats de la democràcia, amb l’objectiu de trobar fórmules que puguin reforçar-la.

NUSOS DE LA DEMOCRÀCIA

El filòsof presocràtic Anaxímenes plantejava que l’aire era l’arkhé o principi de tot, però la seva presència ubiqua i intangible el converteix paradoxalment en una absència que ens permet oblidar-lo fàcilment. Aquesta intangibilitat però, avui s’esquerda. Els efectes de la contaminació de l’aire, la crisi climàtica, la crisi sanitària o la transició econòmica ecològica són fenòmens interrelacionats que evidencien, també, una crisi política, social i econòmica en el si del nostre sistema democràtic, occidental capitalista.

Però el sistema democràtic, sovint percebut com un arkhé robust, que tot ho crea i aguanta, invisible com l’aire, pot estar en risc. Com les partícules nocives de l’atmosfera que no veiem, ens podem trobar una democràcia que esdevingui un sistema en suspensió, fràgil davant d’un mal aire.

Cal adreçar doncs els grans nusos democràtics i aterrar-los sectorialment perquè les democràcies no són ens abstractes sinó que capil·laritzen en el dia a dia de la població. Com de fràgils són avui igualtat, llibertat i fraternitat? Com seguir protegint-nos, respirant i sobrevivint junts? Semblaria que en aquest moment cal donar aire nou a les democràcies que poden estar en risc. El món ha canviat i el cicle buscarà reflexionar sobre com fer precipitar els elements d’alerta d’aquesta democràcia en suspensió i com deslligar els nusos que ara la tenallen.

BIOGRAFIES PONENTS

Lucía Velasco, és economista i està especialitzada en l'impacte social de la tecnologia. Actualment, és Policy Fellow de l'Escola de Governança Transnacional de l'Institut Europeu de Florència (EUI) i col·labora habitualment com a experta independent amb la Comissió Europea i l'OCDE.

Té una llarga experiència professional en diferents àmbits. En l'administració general de l'Estat ha ocupat diferents responsabilitats en diversos governs, sent la més recent directora general de l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat. A la seva carrera professional suma temps en consultoria internacional, amb focus en canvi climàtic, responsabilitat social, governança corporativa i innovació pública. Abans d'incorporar-se al govern d'Espanya en 2018, dirigia l'àrea de recerca i innovació social d'una ONG on va incorporar a l'activitat de la fundació iniciatives d'emprenedoria social co disenyades amb joves en risc d'exclusió.

Escriu habitualment en mitjans de comunicació i és autora del llibre ¿Te va a sustituir un algoritmo? (Turner, 2021).

Txetxu Ausín, és científic Titular en l'Institut de Filosofia del CSIC (Grup d'Ètica Aplicada GEA). Doctor en Filosofia per la Universitat del País Basc (premi extraordinari), és professor convidat en diverses universitats i col·laborador en l'Institut de Governança Democràtica Globernance. Les seves àrees de treball són l'ètica pública, la bioètica, els drets humans i la filosofia de les tecnologies disruptives. Editor i autor de publicacions sobre aquests temes, ha estat fundador de la revista electrònica d'ètiques aplicades DILEMATA.

En l'actualitat forma part dels equips de recerca de BAKARZAIN: Soledad no desitjada i cures, EXTEND: Bi-directional Hyper-connected Neural System, BIODAT: Dades en salut i Detecció i eliminació de biaixos en algorismes de triatge i localització per a la COVID-19. Vocal independent de la Comissió d'Ètica Pública del Govern Basc i del Comitè d'Ètica i Garanties de UNIBASQ, col·labora també en la Xarxa ESPACyOS (Ètica Salubrista per a l'Acció, Cures i Observació Social).