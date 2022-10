Leslie Jordan , un actor còmic que, després d'un començament tardà en la seva carrera com a actor, es va convertir en una cara reconeixible pels seus papers en nombrosos programes de televisió, sobretot a " Will & Grace ". Va aconseguir encara més fama durant la pandèmia quan els seus extravagants vídeos casolans van atraure milions de Seguidors d'Instagram, va morir dilluns en un accident automobilístic a Hollywood, Califòrnia. Tenia 67 anys.

Leslie Jordan a American Horror Story @ep

En els últims anys, Jordan va tenir molta demanda, amb papers recurrents a les sèries de televisió "American Horror Story", "Call Me Kat", "The Cool Kids" i "Living the Dream"

David Shaul de BRS/Gage Talent Agency, que ho va representar, va confirmar la mort. Els informes de notícies que citen la policia van dir que l'automòbil del Sr. Jordan es va estavellar contra un edifici després de patir una emergència mèdica. Un portaveu del Departament de Policia de Los Angeles va confirmar que algú que conduïa un BMW va xocar contra una paret a Hollywood a les 9.30 i va morir, però es va negar a identificar la víctima.

"No només va ser un gran talent i un plaer treballar amb ell", va dir Shaul sobre Jordan per correu electrònic, "sinó que va brindar un santuari emocional a la nació en un dels seus moments més difícils".



Va causar una impressió particular a la comèdia "Will & Grace", sobre l'amistat entre un advocat gai i un dissenyador d'interiors heterosexual que comparteixen un apartament a la ciutat de Nova York. El Sr. Jordan va interpretar la socialitat de llengua agra Beverley Leslie, apareixent tant en la sèrie original que va començar el 2001 com en el reinici recent.

El 2006, va guanyar un Emmy pel paper, com a actor convidat destacat en una sèrie de comèdia.

Leslie Allen Jordan va néixer el 29 d'abril de 1955 a Memphis d'Allen i Peggy Ann Jordan i es va criar a Chattanooga, Tennessee. El seu accent del sud era una part tan distintiva del seu currículum com la seva altura.

Jordan va dir que va saber des de molt jove que era gai; li agradava dir que va passar directament del ventre de la seva mare als seus talons alts i que havia estat "sobre la marxa des de llavors".