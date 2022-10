“Sóc un historiador clàssic a qui no agraden certs espectacles que s'ofereixen sota el paraigua de la història, un avantguardista sentimental i un marxista laic”. D'aquesta manera es va definir Josep M. Fradera, catedràtic emèrit d'Història contemporània la Universitat Pompeu Fabra, que acaba de guanyar el premi Anagrama d'assaig en la cinquantena edició amb la seva obra “Abans de l'antiimperialisme. Genealogia i límits d'una tradició humanitària”. Ho va obtenir entre els 124 originals presentats, dels quals van resultar finalistes vuit. El jurat va estar constituït per Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra i l'editora d'Anagrama, Silvia Sesé.

Llibres.El guanyador del 50 premi Anagrama d'assaig amb Silvia Sesé i dos membres del jurat



L'autor va resumir la seva obra dient que era un llibre d'història amb preocupacions actuals que no solen aparèixer massa en viu i va subratllar que havia utilitzat termes com a “Imperi” o “raça” sense el sentit pejoratiu que ha adquirit en un temps molt recent. Va fer referència a la declaració dels drets de l'home, que va donar lloc paradoxalment a l'explotació més gran de l'esclavitud, de la mateixa manera que la independència dels Estats Units va suposar una institucionalització d'aquesta xacra que només es va resoldre en certa mesura amb la guerra de Secessió. . Però també havia estat cert que als grade imperis del segle XIX van aparèixer moviments que demanaven la desaparició d'aquesta explotació de l'ésser humà i va recordar el paper pioner dels quàquers de Pennsilvània.



“Els imperis poden ser un factor de moralització sempre que siguin capaços de reformar-se, encara que això ha passat paral·lelament a una altra paradoxa: el desenvolupament del capitalisme basat en el treball sota contracte”. Va destacar l'emergència dels nacionalismes antiimperialistes, particularment als mons no europeus, però va advertir que havien tingut resultats molt discutibles. D'altra banda, alguns casos han estat paradigmàtics, com ara el mateix de la guerra d'Ucraïna que, va afirmar, és fruit de l'enfonsament mal digerit d'un imperi”. I, finalment, va advocar per l'exercici de la professió d'historiador de manera neutra: “l'historiador ha d'explicar les coses, no valorar-les moralment, perquè això és funció d'altres”.



Dos dels membres del jurat van intervenir així mateix a l'acte de presentació de l'obra guanyadora. Gràcia ho va fer per posar en relleu la importància del premi Anagrama d'assaig, que aquest havia obtingut el 2004 –“al quart d'hora de conèixer-se, em van trucar d'El País per proposar-me que col·laborés amb el diari”- i va destacar les, a la seva opinió, principals virtualitats d‟aquest guardó: l‟acceptació del moment històric com a eix dels textos guanyadors i la invitació a la conversa i el debat a través del premi. Pel que fa a l'obra de Fradera, va indicar que l'antiimperialisme heroic del segle XX té molt poc a veure amb el canvi històric que va viure la humanitat en eradicar la cosificació humana”.



Rico va comentar que l'abolicionisme del segle XIX es va ramificar en diverses causes col·laterals, com ara la defensa de les cultures natives o la crítica econòmica, encara que ha donat lloc també a una cultura de la culpa i de la frustració. En tot cas, no va buscar la destrucció dels imperis, sinó la reforma no revolucionària. L'obra de Fradera és, per tant, “un llibre brillant i complex que explica el perquè la primera gran onada de repulsa i condemna dels imperis no va acabar amb la seva vocació expansiva i el seu mecanisme d'opressió i explotació, sinó més aviat al contrari ”.