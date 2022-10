Michael Kopsa

Michael Kopsa , un actor canadenc els papers del qual en sèries i pel·lícules de culte com Expedient X, Highlander, Smallville i Stargate SG-1 el van convertir en una personalitat televisiva immediatament reconeixible, va morir el diumenge 23 d'octubre per complicacions d'un tumor cerebral. Tenia 66 anys.

La seva mort va ser anunciada a Twitter per la seva exesposa, l'actriu Lucia Frangione .

" El gran Michael Kopsa, el meu estimat amic i pare de la meva filla, la Nora, va morir el 23 d'octubre del 2022 d'un tumor cerebral ", va escriure ahir. “Era un increïble actor de teatre i cinema, actor de doblatge, fuster, músic i pintor. El més important va ser un pare afectuós i ricament present”.

Nascut a Toronto, Kopsa va estudiar actuació a l'Escola de Teatre Circle in the Square de Nova York durant quatre anys a mitjans de la dècada de 1980. Posteriorment va tornar a Canadà per assistir a la Universitat de Toronto. Al llarg de la seva carrera actuaria en sèries filmades o realitzades a Toronto o Vancouver.

Entre els seus primers treballs es troben treballs de veu en off per a sèries animades com Mobile Suit Gundam i petits papers en persona a la sèrie T and T de Mr. T de 1988 .

A mitjans dels 90, havia tingut papers a The Commish, Lonesome Dove: The Outlaw Years, Highlander i Expedient X. Els crèdits posteriors inclouen papers a Poltergeist: The Legacy, The Outer Limits, Beggars and Choosers i, a la dècada de 2000 , Action Man i Galaxy Angel.

Va repetir en dos papers separats a Stargate SG-1, interpretant un presentador de notícies de televisió i el general Kerrigan.