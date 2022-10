Foto: Europa Press

La nova novel·la de Paula Hawkins, Punt cec , publicada en castellà per Editorial Planeta i en català per Columna Edicions, és un thriller protagonitzat per un trio d'amics, Edie, Jake i Ryan, inseparables des de nens, en una trama amb girs i tensió que busca traslladar al lector la "claustrofòbia" del confinament, període en què la va escriure.

En una roda de premsa aquest dijous a Barcelona amb motiu del llançament internacional de la novel·la, Hawkins ha explicat que un fet distintiu d'aquesta novel·la és que els escenaris en són part "essencial": la llar dels protagonistes de Punto cego és una casa solitària en un penya-segat a Escòcia.

Hawkins ha destacat que es tracta d'un llibre més breu que els anteriors, ja que el va escriure per encàrrec en el marc del programa de foment de la lectura al Regne Unit Quick reads , i com a condició indispensable no podia sobrepassar les 20.000 paraules ni tenir una estructura complexa.

"Ha estat un repte. Aquesta novel·la té una estructura més tradicional que les meves obres anteriors, però crec que al lector també li arribarà la riquesa dels personatges, de la història, l'ambientació i el contingut", ha expressat l'autora, que ha apuntat que, igual que a les seves anteriors novel·les, el passat és una peça clau en la història.

Segons l'autora escocesa, els seus protagonistes són sempre persones corrents, ni espies ni assassines en sèrie, amb l'objectiu d'arribar al lector: “M'agrada explorar les pors del dia a dia, i que fins i tot podem viure familiarment o amb els nostres amics . Per a moltes dones i nens, el lloc on és més probable viure situacions de violència és la seva pròpia llar”.

En aquest sentit, la directora de l'àrea de Ficció Internacional de Planeta i conductora de l'acte de presentació de 'Punto Ciego', Elena Ramírez, ha exalçat Hawkins com a "reina del suspens i referent del 'domestic noir", amb novel·les en què explora aspectes com ara la violència domèstica o aquella exercida contra les dones en entorns quotidians.

PERDÓ O VENJANÇA



Hawkins, autora del fenomen La noia del tren , ha emfatitzat el seu interès per la psicologia de l'acte criminal, per la qual cosa li agrada posar el focus sobre el que va passar abans i després del fet violent, i no tant ni en la investigació. criminal. "M'agrada presentar els personatges al lector i després aprofundir en el passat i com s'ha convertit en el que és".

Així mateix, Punto cego aborda la recuperació després d'una tragèdia, ja sigui des del perdó o la venjança, i com alguns personatges decideixen girar full i seguir endavant, mentre que altres opten per una venjança.

Preguntada per si ella abordaria un trauma des del perdó o la venjança, Hawkins ha confessat que es tracta d'un veritable dilema, encara que ha advertit que "la venjança, poques vegades surt bé".

MIRAR CAP A ALTRE COSTAT



En relació amb el títol de la novel·la, l'autora ha admès que tots tenim un punt cec: "A tots ens agrada mirar cap a una altra banda, no reconèixer els propis errors, els de la nostra parella o els dels nostres fills", ha reflexionat.

Hawkins ha afirmat que Blumhouse Productions preveu fer una adaptació cinematogràfica de 'Punto Ciego', encara que l'autora ha apuntat que, per ara, només es tracta d'una opció, i ha descartat participar al guió si finalment es duu a terme. "M'agradaria provar això d'escriure per a la gran pantalla, però no seria per adaptar una novel·la meva", ha assegurat.