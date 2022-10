Cartell del CREA de la sisena edició / Ajuntament de l'Hospitalet

El CREA, la festa del Districte Cultural de L'Hospitalet, celebra una nova edició els dies 4 i 5 de novembre en diversos indrets creatius de la ciutat, on s'aglutinarà tot el teixit artístic i creatiu del Districte Cultural. L'Ajuntament de l'Hospitalet és l'organitzador d'aquesta festivitat que se celebra de forma anual des de fa cinc anys. Enguany, comptarà amb moltes intervencions artístiques en arts visuals, arts performatives, música i disseny.

En la seva sisena edició, l’objectiu d'aquesta festa és fer treballar conjuntament espais, col·lectius, artistes i curadores tot potenciant les accions artístiques creuades, fent sortir els artistes del seu marc i fent que els espais acullin nous talents i disciplines. El resultat es materialitza en un programa d’accions artístiques que comprenen diverses disciplines (arts visuals, arts performatives, música, disseny...), les quals s’exhibiran en diferents espais de creació i producció de la ciutat, espais privats que no solen estar oberts al públic.

MÉS INFORMACIÓ Arriba la tercera edició del Festival Berdache a l'Hospitalet de Llobregat

El CREA ha cercat la complicitat de set curadors/es amb alt coneixement dels potencials del Districte Cultural, que han ajudat a conduir els processos de treball i a mediar perquè el resultat del CREA sigui coherent, equilibrat, autèntic i de qualitat.

UN CAP DE SETMANA, NOU ESPAIS I VUIT INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES

El divendres 4 de novembre, de 17 a 23 h, i el dissabte 5 de novembre, d’11 a 24 h, nou espais de la ciutat s’obriran per acollir intervencions artístiques d’artistes i col·lectius que han triat L’Hospitalet per desenvolupar els seus projectes. Totes les accions artístiques estan curades per professionals vinculats a espais de creació de la ciutat.

El olor de tu pelo, performance a càrrec de Júlia Barbany i Carolina Olivares com a curadora. Es podrà veure a Sociedad 0 (rambla de la Marina, 456, 5è). El divendres 4, a les 20 h, i el dissabte 5, de 18 h a 20 h.

Al final de la escalera, intervenció en arts visuals de Martín Vitaliti de l’espai Salamina i Caterina Almirall com a curadora. Tindrà lloca Trama34, al carrer d’Isaac Peral, 7. El divendres 4, de 17 a 20 h, i el dissabte 5, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.

Tengo el pelo de punta, instal·lació site-specific de Rodrigue Mouchez, i Danza en desarraigo, sessió de música techno a càrrec de María Gatasanta. Ambdós artistes, de l’espai Trama34, duran a terme la seva intervenció a Fase (avinguda del Carrilet, 183, local E). Curadora, Gisela Chillida. La instal·lació es podrà visitar el divendres 4, de 17 a 21 h, i el dissabte 5, de 16 a 19 h. La sessió de techno serà el divendres 4, de 21 a 23 h.

Vides aïllades, instal·lació site-specific a càrrec de Bel Mur de la Tonal’h i amb Jordi Garrido com a curador. Es podrà veure a l’Edifici Freixas (carrer de la Glòria, 7). El divendres 4, de 17 a 20 h, i el dissabte, 5 d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.

Prosperidad, projecte escultòric de German Consetti, artista resident a l’Edifici Freixas. Curador, Jordi Garrido. Es podrà veure a la nau Tonal’h, espai de La Terca (carrer de Juan Ramon Jiménez, 22). El divendres 4, de 17 a 20 h, i el dissabte 5, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.

Número, performance i escultura, per Mònica Planas i Àlex Palacín de Dràcul·la. Núria Gómez Gabriel, curadora. Tindrà lloc a la Infinita (avinguda del Carrilet, 237, 3r) el divendres 4, de 17 a 20 h, i el dissabte 5, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.

BAR1, el bar com a espai ple d’intenció artística, un projecte de Sociedad 0 i amb Saúl Baeza com a curador. Tindrà lloc a l’espai Dràcul·la (carrer de Leonardo da Vinci, 21). El 4 i el 5 de novembre de 19 a 22 h.

Jaleos y manduca, per Víctor Jaenada (Fase) i Pere Llobera (Salamina) i Zaida Trallero, curadora. Jaleos és un moment de consciència col·lectiva del lloc, dels altres i de nosaltres. El dissabte 5 de novembre, de 12.30 a 16 h, a la Bodega Salan (carrer de la Ciutat Comtal, 8), amb la participació de Lara Fluxà (Fase), Marc Herrero (Fase), Marc Vives, Ana Brenes (cantaora) i la Rata de Bellvitge.

Per finalitzar el cap de setmana d’activitats del CREA, El Pumarejo (avinguda del Carrilet, 187, nau 4) oferirà dues sessions amb Dudu Bongo (22.30 h) i DJ set per Alesh3000 (23.45 h).

EL DISTRICTE CULTURAL DE L'HOSPITALET

El CREA està organitzat pel Districte Cultural de L’Hospitalet, un dels principals pols creatius de l’àrea metropolitana. Des de la seva posada en marxa el 2015, més de 500 artistes i agents culturals s’han instal·lat en antigues fàbriques, magatzems i tallers en desús de la ciutat.

El Districte Cultural és un projecte estratègic de ciutat que té la cultura com a motor de transformació i de creixement social i econòmic, per convertir L’Hospitalet en una ciutat capdavantera de l’àrea metropolitana. La creativitat, el talent i la innovació en són els protagonistes. Una aposta perquè els sectors culturals i creatius dinamitzin la ciutat i millorin la qualitat de vida de les persones.

És un espai obert a tothom, en constant transformació, on treballen i conviuen creadors, emprenedors, artistes i ciutadans, i amb gran potencialitat per la seva localització dins l’àrea metropolitana.

Al Districte Cultural hi ha estudis d’artistes i creatius, locals d’assaig i de música en viu, galeries d’art, espais de producció audiovisual, estudis de disseny, arquitectura i publicitat, tallers de disseny de moda i de joies, etc.