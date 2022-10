Screenshot 71

Jerry Lee Lewis, un dels pioners del rock'n roll, ha mort aquest divendres al matí als 87 anys. Lewis va morir en una casa a Memphis, Tennessee, va dir el seu representant en un comunicat.

Anomenat “The Killer”, el treball de Lewis com a cantant, compositor i pianista va estar marcat per la seva energia frenètica. Es troba al panteó dels millors artistes del rock and roll, però també va passar pel rockabilly, gospel, country, blues i fins i tot jazz. Encara que poques vegades escrivia les seves pròpies cançons, la seva interpretació era la seva forta, ja que la seva destresa al teclat i la seva passió amb prou feines controlada transformaven cada obra en una cosa especial.

Lewis va fer els seus primers enregistraments el 1956 al llegendari Sun Records a Memphis. Aquest primer any va ser conegut per l'èxit Crazy Arms, que va vendre 300.000 unitats, però també per una gravació d'una improvisada sessió improvisada de música gospel amb Lewis, Elvis Presley, Carl Perkins i Johnny Cash que no va aparèixer fins a la dècada de 1980 . Els enregistraments van ser sobrenomenades "El quartet del milió de dòlars" pels mitjans de comunicació.