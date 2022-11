Douglas McGranth @ep

El director nominat als premis Tony i Oscar, Douglas McGrath , va morir sobtadament el dijous 3 de novembre a l'edat de 64 anys. McGrath havia actuat el 2 de novembre passat a la seva home de teatre Everything's Fine al DR2 Theatre a Broadway. No se n'han donat a conèixer detalls sobre la causa de la mort.

Com comenta a Everything's Fine, McGrath va néixer i es va criar a Midland, Texas , fill de Beatrice i R. Searle McGrath. Després de graduar-se de la Universitat de Princeton el 1980, immediatament es va convertir en guionista de Saturday Night Live durant una temporada. Reflexionant sobre aquest primer treball al New York Times, McGrath va opinar: "El meu any, 1980, va ser vist llavors i encara com el pitjor any en la història del programa, la qual cosa no és un èxit petit quan penses en alguns dels altres anys ".

Aquest fracàs inicial no va desanimar McGrath, que va continuar escrivint i dirigint les pel·lícules Emma, ​​Nicholas Nickleby, Company Man (coescrita i codirigida amb Peter Askin) i Història d'un crim. El seu guió per a Bullets Over Broadway (coescrit amb Woody Allen) li va valer una nominació a l'Oscar el 1995.

Per al teatre, McGrath va escriure Political Animal, Checkers i The Age of Innocence i Beautiful: The Carole King Musical, per la qual va ser nominat als premis Tony, Drama Desk i Outer Critics Circle.

Com a actor, va aparèixer en Quiz Show, nominat a l'Oscar, The Insider i Michael Clayton, i en set pel·lícules de Woody Allen.

La seva última actuació va ser a l'escenari, al qual tornava com a actor per primera vegada en 25 anys (havent aparegut a Animal político, que casualment va tancar el 3 de novembre de 1996). McGrath es va associar amb el director John Lithgow per a Everything's Fine, que recorda una experiència formativa de la seva adolescència a través de l'enginy i l'encant de McGrath. La revisió de TheatreMania d'Everything's Fine el va anomenar "una classe magistral de bona narració".

A McGrath li sobreviuen la seva dona, Jane Read Martin, i el seu fill, Henry McGrath.