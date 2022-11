Rosalía, la gran triomfadora dels 40 Music Awards 2022 | ELS40 Music Awards 2022

ELS40 MUSIC AWARDS 2022 s'han entregat aquesta nit al WiZink Center de Madrid davant de més de 15.000 persones que havien esgotat les entrades fa setmanes. Presentats per Cristina Boscá, Dani Moreno i Tony Aguilar, els premis musicals més importants del nostre país i Latam han tornat a reunir un gran nombre de convidats nacionals i internacionals per conèixer, amb un cartell de luxe, els millors artistes de l'any.



En aquesta edició de LOS40 MUSIC AWARDS, els premis han estat molt repartits. A la categoria Espanya, Rosalía ha recollit dos guardons, millor àlbum per Motomami i millor gira per Motomami World Tour, Dani Fernández ha estat elegit millor artista i Leo Rizzi millor artista revelació. A més, Música Lleugera d'Ana Mena s'ha imposat com a millor cançó, 360 de Marc Seguí com a millor videoclip i Lola Índigo com a millor artista en directe. Tanquen els premis nacionals, Formentera , d' Aitana i Nicki Nicole com a millor col·laboració i Maikel Delacalle com a millor artista urbà. Chanel és l'artista “Del 40 a l'1” de 2022 a la categoria de votació popular.



A la categoria Internacional, Ava Max ha fet doblet com a millor artista i millor videoclip per Maybe you´re the problem, Yungblud es confirma com a millor artista revelació, Dua Lipa com a millor artista en directe i David Guetta com el millor artista o productor dance. El reconeixement al millor àlbum ha estat per a Harry's House d'Harry Style i el de millor cançó per a Enemy d'Imagine Dragons . El premi a la millor col·laboració ha estat per a Crazy what love can do de David Guetta, Becky Hill i Ella Henderson.



Anitta, Tiago PZK, María Becerra i Bizarrap són els grans vencedors de la categoria Llatina, millor artista, millor artista revelació, millor artista en directe i millor artista o productor urbà respectivament. Dharma de Sebastián Yatra s'ha alçat com a millor àlbum, La bachata de Manuel Turizo com a millor cançó, Et felicito de Shakira i Rauw Alejandro com a millor videoclip, D'endins per fora tour de Camilo la millor gira i París de Morat i Duki com a millor col·laboració .



Aquest any, LOS40 ha volgut reconèixer la trajectòria de Leiva, Manuel Carrasco, Rosalía, Juanes i Pedro Almodóvar . Els guanyadors dels GOLDEN AWARDS del 2022 han recollit aquest reconeixement especial de mans de persones molt especials per a ells. Dani Martín ha sorprès Leiva lliurant-li el premi i Rosalía l'ha rebut de mans de Pedro Almodóvar.



Però la música n'era el motiu i la música ha estat l'estrella. Rosalía ha estat l'encarregada d'obrir ELS40 MUSIC AWARDS 2022 amb La Fama donant el tret de sortida a les més de 20 actuacions confirmades. Anitta, David Guetta, Manuel Carrasco, Ava Max, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Tiago PZK, Leiva, Dani Fernández, Chanel, Yungblud, Danny Ocean, Marc Seguí i Leo Rizzi també han actuat durant la nit. I molt aplaudides han estat les col·laboracions. María Becerra ha compartit escenari amb Lola Índigo, Aitana amb Sangiovanni, Abraham Mateo amb Ana Mena i Morat amb Juanes.



Nathy Peluso, Dani Martín, Pablo López, Ana Guerra, Beret, Dvicio, Miriam Rodríguez, Maikel Delacalle, Blas Cantó, Paula Cendejas, Becky Hill, Miki Núñez, Lèrica, Álvaro de Luna, Hugo Cobo, Samantha, Nil Moliner, Marlon, Macaco, Dora, Ainoa Buitrago, Ptazeta i Juacko , entre molts altres artistes, no han volgut perdre's la cita en qualitat de nominats i convidats. Tots han posat prèviament sobre una impressionant catifa rosa, amb més de cent mitjans acreditats nacionals i internacionals, juntament amb altres noms clau de la cultura, la televisió, la societat, la política i l'esport, com Isabel Díaz Ayuso, Alexa Putellas, Paula Echevarría, Helen Lindes, Blanca Padilla, entre d'altres.



A LOS40 MUSIC AWARDS ha estat també protagonista l' ECO DE LOS40 , el projecte de sostenibilitat de LOS40 , on música i ecologia s'uneixen per dur a terme 40 iniciatives per contribuir a salvar la casa de la música: el nostre planeta. Ana Perrote, cantant i guitarrista de Hinds , ha sorprès portant un vestit creat pel dissenyador Federico Betancourt utilitzant elements recuperats en una recollida de residus impulsada recentment per l'emissora a quatre platges de les Illes Balears. LOS40 dóna així veu i visibilitat a l'acció en què van participar més de 200 voluntaris.



LOS40 MUSIC AWARDS s'han pogut seguir a Divinity , en antena de LOS40, LOS40.COM i el seu canal oficial de YouTube i el diumenge 6 de novembre seran emesos a Telecinco al matí. C ristina Regatero, Jesús Taltavull, Félix Castillo i David Álvarez han presentat el Gran Preshow de LOS40 MUSIC AWARDS 2022 , un programa especial a peu de catifa que des de les 18:00 hores els fans han pogut veure a LOS40.com, a YouTube i a l'app de LOS40.



LOS40 , en la seva edició més salvatge, ha comptat amb el suport de Denominació d'Origen Qualificada Rioja, Zadig&Voltaire, Maybelline, Air Europa, El Corte Inglés, Línia Directa, Universal Pictures, Meliá, Zalando, BTravel, General Òptica, Rentik i Leroy Merlín .