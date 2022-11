Foto: Àngela Ortiz

Quan anem al teatre som conscients que acudim a veure una acció dramàtica que pot tenir més o menys punts de connexió amb la realitat però que és, en definitiva, fruit de la imaginació del seu autor o autors i que la seva finalitat és fer-nos passar una estona de solaç. No és el cas de Celebraré la meva mort , la funció escrita per Alberto San Juan, Víctor Morilla i Marcos Hourmann en què no hi ha gens ni mica de ficció: tot el que s'explica és realitat i descriu l'acte que va protagonitzar el 2005 cirurgià cardiològic i metge d'urgències argentí Hourmann quan, trobant-se de guàrdia en un hospital de Tarragona, va aplicar l'eutanàsia a una pacient en els moments terminals de la vida a petició de la pròpia interessada i de la seva filla. Va fer més: lluny d'amagar la seva acció, la va descriure a l'informe mèdic que va subscriure. Aquest informe va ser l'origen de la denúncia que va presentar la institució nosocomial al jutjat ia conseqüència de la qual se li va instruir un sumari per homicidi del qual va sortir moderadament ben lliurat quan va acceptar la proposta del fiscal de declarar-se culpable a canvi d'una condemna lleu d'un any de presó que, en no tenir antecedents, no va haver de complir. Va ser, en alguna mesura, el pioner d'un tractament que anys després aconseguiria la seva adequada regulació a Espanya però que quan el va aplicar no tenia suport legal.

Per tot això, aquesta funció que constitueix un dels més insòlits exercicis que es poden contemplar sobre un escenari perquè el Marcos Hourmann apareix davant del públic disposat a narrar la seva experiència professional sense més amaniments que els de barrejar-la amb imatges i referències a la seva pròpia vida personal i familiar. Ho fa amb l?única companyia de mitja dotzena de voluntaris sortits d?entre el públic que, al final del relat, són convidats a dictar la seva sentència sobre la innocència o culpabilitat del facultatiu.

Assistir a la funció de Celebraré la meva mort constitueix un exercici deliberat de voluntat per part de l'espectador d'enfrontar-se a situacions reals i assumir la responsabilitat de dilucidar sobre la seva valoració ètica ja que, com diu el doctor Hourmann, “vaig sentir que no tenia per què amagar el que havia fet. No vaig voler ser còmplice de la hipocresia d'una societat que pretén allargar innecessàriament la vida, a costa d'indecibles patiments i quan aquesta prolongació no té sentit" perquè "quan la ciència no arriba, cal ser humà i acceptar-ho. En definitiva, acceptar que la mort és tan natural com la vida mateixa”.

Seria inadequat que enjudiciéssim Celebraré la meva mort com fem amb qualsevol altra obra teatral. No es tracta de ponderar els dots interpretatius del protagonista ja que el doctor Hourmann reconeix que “jo no sóc un actor, sinó tan sols un metge que vol explicar l'experiència que va viure”. I quina força dramàtica més persuasiva hi pot haver que el relat sincer del moment en què un professional ha de decidir sobre la vida duna persona i arrossegar les conseqüències de la seva acció. A la funció que vam ser presents, tots els dictàmens dels jutges voluntaris van ser d'innocència.

Després, quan finalitza la funció, hi ha una segona part participativa a càrrec del públic que és requerit perquè expressi les opinions tant sobre la peripècia narrada, com sobre el valor de la vida i la legitimitat de decidir sobre la seva continuïtat o interrupció. Perquè potser aquest és el dret més inalienable que cal exercir a tot ésser humà.