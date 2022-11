Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana / Govern

El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana presenta el concert titulat El cançoner popular contemporani -100 anys de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya a deu localitats de Catalunya entre el 5 de novembre i el 13 d'agost. Unes cites musicals amb l’objectiu de donar a conèixer, als músics i al públic en general, el tresor que és l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, a partir d’una visió innovadora i contemporània del repertori.



El concert constarà d’una part amb arranjaments fets anteriorment per altres compositors reconeguts sobre cançons de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i sis noves creacions musicals per a cor, encarregades per la Generalitat de Catalunya a iniciativa del Palau, a set joves músics sobre melodies recollides entre els anys 1922 i 1936 en diversos territoris de parla catalana.



Els concerts se celebren en el marc de l’Any de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, que inclou un programa d’activitats organitzat per a Generalitat de Catalunya i amb Jaume Ayats com a comissari. Aquest any 2022 fa 100 anys que Rafael Patxot va encarregar a l'Orfeó Català i als especialistes en cançons tradicionals el projecte de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, que fins a 1936 va aplegar a l'entorn de 60.000 cançons, i va emprendre l'aventura de recórrer els països catalans en una extraordinària descoberta dels pobles i racons més isolats.



Els concerts del Cor de Cambra, amb l’acompanyament instrumental de músics especialitzats en música tradicional: Belisana Ruíz, guitarra, tiorba, guitarra barroca; Cati Reus/Marta Cardona, violí i Pere Olivé/Marc Vall, percussió, i sota la direcció del titular del Cor, Xavier Puig, tenen també l’objectiu de posar a disposició del món coral català un material propi que acosti les melodies tradicionals als cantaires i ofereixi possibilitats als compositors i compositores per donar sortida a la seva creativitat. El primer concert es va celebrar el passat dissabte al Castell de Concabella i la propera cita serà 12 de novembre a les 20 hores, al Petit Palau (Palau de la Música Catalana), en un concert que a més serà enregistrat per ser emès posteriorment per la plataforma Palau Digital.

El 19 de novembre s’oferirà alTeatre Narcís Masferrer de St Feliu de Guíxols. Ja el 2023 la producció anirà al Festival Ressona al Teatre Auditori de Cardedeu (26 de març); Teatre Kursaal de Manresa (22 d’abril); Atlàntida de Vic (28 d’abril); Auditori Enric Granados de Lleida (7 de maig); al Teatre Casal d’Agramunt (13 de maig) en el concert anual dedicat a Ramon Casals que organitza la Coral d'Avui, Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú també al maig i al Festival Musicant de Campllong (29 d’agost).



El concert consta d’una part amb arranjaments fets anteriorment per altres compositors reconeguts sobre cançons de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya: Bernat Vivancos, Xavier Pastrana, Joan Magrané, Carles Prat, Feliu Gasull, Josep-Lluís Guzmán-Antich i Xavier Puig i una altra amb els arranjaments encarregats per a l’ocasió i amb estrena absoluta a càrrec d’Anna Campany, Marta Pintó, Joana Gomila, Laia Vallès, Arnau Tordera, Josep Ollé i Francesc Guzman.



SOBRE L'OBRA DEL CANÇONER POPULAR



L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya va ser un dels projectes privats més ambiciosos que es van emprendre durant la primera meitat del segle XX, amb l’objectiu de recollir i estructurar el llegat de la tradició oral de tot el territori de parla catalana. L’oralitat té moltes facetes, però la musical és de gran importància per conèixer i estudiar la vida, els costums, les tradicions locals i més generals de Catalunya i de tots els Països Catalans. Aquesta iniciativa va permetre recollir materials de gran valor que, agrupats sota el títol d’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, completen un dels arxius més valuosos del país.

El concepte no era només fer un cançoner sinó instaurar una Obra ben estructurada que recollís tot el material per estudiar les arrels de la nostra música i la seva relació amb el món civil. Alhora, ja des dels inicis pretenien que tot aquest material servís d'inspiració als nostres joves compositors, un objectiu que s'acompleix amb aquest projecte.