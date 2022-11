Cartell de l'esdeveniment / Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Amb l’objectiu de donar veu i espai a l’expressió artística de persones amb problemes de salut mental, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a través del programa Torrents d'Art, i la galeria Marlborough Barcelona col·laboren per l’exhibició de l’exposició La meva obra, obre la porta, comissariada per Mercedes Ros i Mariona Ranera, que consisteix en l’obra creada per deu artistes outsiders vinculats a la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, sota l’etiqueta d’art brut, és a dir, una producció artística que neix fora dels circuits culturals oficials.

La galeria Marlborough Barcelona ha cedit l’espai d’exposició del dimarts 8 al divendres 11 de novembre, temps en què s’hi podran visitar una dotzena d'obres de deu artistes, un d’ells anònim, com a reconeixement a totes aquelles persones que no estan presents. Els artistes que exposen són: Víctor Reyes, Aurora Martín, Encarna Gordon, Miguel Ángel Delgado, Abel Carrasco, Pedro Andrés, Dolors Ulldemolins, Inmaculada Seijó i Víctor Manuel García.

A més, s’oferiran algunes visites guiades per a grups comentades per persones usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària de Ciutat Vella, de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que prèviament s’hauran format com a guies per aquesta exposició en el taller Coneix la meva obra, també impulsat pel projecte del Parc Sanitari.

TAULA RODONA: "L'ART EN LA SALUT MENTAL"

Amb motiu de la inauguració de l'exposició, la galeria Marlborough obrirà les portes el 8 de novembre amb una taula rodona amb el títol L’art en la salut mental, a les 18 h, que vol ser un espai de trobada entre diverses mirades, ja siguin professionals o testimonis en primera persona, on crear un diàleg que aproximi l’art i la salut des de diferents perspectives. A la taula rodona participen:

- Abel Carrasco, dibuixant professional i testimoni en primera persona de salut mental.

- Mercedes Ros, directora de la Galeria Marlborough Barcelona. 

- Dr. Josep Maria Otín, psiquiatre i psicoterapeuta, impulsor de la transformació de l’atenció a la salut mental. 

- Modera: Inma Sust, periodista, escriptora i comunicadora.

EXPOSICIÓ "LA MEVA OBRA, OBRE LA PORTA", UN VEHICLE D'EXPRESSIÓ I AUTOAFIRMACIÓ

L’exposició La meva obra, obre la porta és una proposta de visibilització de l’obra artística creada per persones amb problemes de salut mental fora dels circuits culturals oficials. L’exposició pretén recollir, exposar i explicar l’obra visual de 10 artistes que han consolidat el seu espai subversiu de creació i, a través de la seva obra, reivindiquen el poder creatiu de totes les persones, especialment d’aquelles de col·lectius socialment estigmatitzats.

La meva obra, obre la porta reivindica l’art com a expressió i creació de missatge cap enfora i cap a la conversa amb un mateix, capaç de crear identitats, per tant, un dret de totes les persones a crear i consumir cultura. L’exposició posa de manifest el procés creatiu com actitud vital, una manera d’activisme en la comunitat, ja sigui en un taller propi o amb un treball guiat.

EL PARC SANITARI SJD APOSTA PEL DIÀLEG ENTRE ART I SALUT MENTAL COM A EINA DE SENSIBILITZACIÓ

Amb iniciatives com aquestes, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu afavoreix, a través del programa Torrents d’Art, l’articulació d’un diàleg permanent i encoratjador entre l’art i la salut mental, centrant el focus en processos artístics basats en l’anàlisi, la reflexió, la creació i l’experimentació. L’objectiu és contribuir a l’empoderament de les persones ateses i l’articulació d’aliances amb altres col·lectius vulnerables, diverses comunitats i la ciutadania en general, per lluitar contra l’estigma.

L'entrada a l’exposició i a la taula rodona és gratuïta i no és necessària inscripció.

En aquest enllaç es pot consultar el llibret de l’exposició La meva obra, obre la porta.