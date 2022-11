Arxiu - Imatge del director a 'Contra El No-Do. Llorenç Soler O La Pulsió Per L'honestedat' - IVC LA FILMOTECA - Arxiu

El documentalista valencià Llorenç Soler ha mort a Barcelona a l'edat de 86 anys i ha deixat una carrera cinematogràfica consagrada als temes de contingut social i cultural i als problemes de minories marginades.

La consellera d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Raquel Tamarit , ha expressat aquest dimarts els seus condols per la mort de l'autor i ha transmès el condol a la família, als seus amics ia tot el sector. "Ha faltat una persona que ha treballat molt també per l´audiovisual valencià", ha recalcat.

Tamarit s'ha referit a la "casualitat" que la seva mort hagi tingut lloc l'any en què se celebra el centenari de l'assagista de Sueca Joan Fuster , ja que "ell va ser el primer que va fer un documental en condicions sobre la seva figura, que és 'Ser Joan Fuster'". "Des de Cultura de la Generalitat no podem més que agrair-li la feina que va fer i sumar-nos als condols", ha asseverat.

També han expressat el dolor per la pèrdua de Soler des d'àmbits com el festival DocsBarcelona, on al maig va rebre el Premi d'Honor. "Mestre, cineasta de gran personalitat i un dels pares del documentalisme a casa nostra", afirmen.

Nascut a València el 1936, Llorenç Soler va estudiar una carrera tècnica, que va exercir posteriorment a Barcelona. El 1964 abandona la seva professió i decideix dedicar-se al cinema. La seva activitat inicial és la de productor de cinema publicitari, però només ho exerceix durant dos anys i ja el 1966 està totalment decidit a cultivar el documental. Es decanta per temes de contingut social i sobre problemes de minories marginades.

A més de les seves obres per al cinema i la televisió, va treballar al camp de l'experimentació audiovisual amb videoinstal·lacions i films experimentals. En la seva producció destaquen títols com 'Saïd', 'Del roig al blau' o 'Ser Joan Fuster'.