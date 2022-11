"Aquesta història que acabeu de veure no és ficció, és la història real que vaig viure jo mateixa quan als disset anys em va haver de sotmetre a l'extirpació d'un pit" diu la Mariona -el nom a la ficció dramàtica de Clara Moraleda- quan acaba la funció d'“Adéu Jane”, espectacle concebut i dirigit per ella mateixa -amb Juanjo Marín-, i interpretat per la pròpia Clara amb Laura Dorca i Clara Roselló.



Patir l'amputació d'un òrgan constitueix un repte i un trauma per a qualsevol persona. Però quan l'o la pacient és a l'etapa de l'adolescència, amb el seu cos en ple desenvolupament i iniciant aquest suggestiu itinerari en què les persones llueixen un cos juvenil i meravellós que exerceix com a imant respecte als altres, la vivència adquireix signes de profund dramatisme. A la pèrdua d'una part de la pròpia naturalesa física s'uneix el fet que, en aquest cas ia més, es tracta d'un òrgan de caràcter extern que constitueix un signe rellevant i eloqüent de la femineïtat. I encara que és ben cert que la tecnologia quirúrgica ofereix avui solucions, com ara els implants d'altres parts del propi cos o la implantació de pròtesis de silicona, l'efecte psicològic d'aquesta intervenció és inevitable.



Clara Moraleda ha volgut expressar tot allò que una dona pot sentir a aquesta edat i en aquesta tessitura. Ho ha fet amb un text summament expressiu, suggerent, intel·ligentment desenvolupat, en què no falta el dramatisme inherent a aquesta situació, expressat com, quan i en la forma més adequada, però que s'ha encaixat molt bé amb moments de destensament en els que el cop s'tempera amb un conjunt de situacions en què s'utilitza la música, les cançons, el ball i no falten ni tan sols els trets de bon humor.



A “Adéu Jane” batega certament una tragèdia personal que no per infreqüent és menys terrible, però és alhora un cant d'esperança perquè fins i tot les situacions més difícils es poden superar quan la voluntat i la força de l'esperit se sobreposen a les circumstàncies.



Per als dies 13 i 20 de novembre s'han previst dues sessions postfunció. La primera versarà sobre “Les tetes normals #Imaginaritetil”, un col·loqui sobre les pressions estètiques i la normalització dels pits amb Berta Lacht, impulsora del Projecte Tetas; i la segona, sobre “Viure sense pit/s?”, una tertúlia amb Idoia Miranda, activista uniteta i impulsora dels sostenidors Lola. Les dues sessions estaran moderades per Bàrbara Ferrer i comptaran amb la participació de la companyia.



INFORMACIÓ PRÀCTICA



Teatre de text | 70 minuts | Català



PREUS:



16€ de dimarts a divendres

18€ dissabte i diumenge

20€ a taquilla

*Més despeses de gestió (1€)



HORARIS :



De dimarts a dissabte a les 20h i diumenge a les 19h



*Dissabte 12/11 no hi haurà funció

*Dissabte 26/11 hi haurà funció a les 17.30hia les 20h



Entrades no numerades. Assignació de seient per ordre d'arribada.