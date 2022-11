Leslie Phillips @wikipedia

Leslie Phillips, l'actor britànic conegut pels seus papers a les franquícies Harry Potter i Carry On , va morir dilluns després d'una llarga malaltia. Tenia 98 anys. El seu agent, Jonathan Lloyd, va confirmar a Deadline que Phillips va morir en pau mentre dormia.

Phillips va començar a actuar a la dècada de 1930 i va tenir una brillant carrera al' escenari i la pantalla, apareixent en diverses de les comèdies britàniques Carry On del segle XX i com la veu del Barret Seleccionador a les pel · lícules de Harry Potter .

Va ser nominat a un BAFTA i va guanyar un Premi de Cinema Independent Britànic pel seu paper a Venus de Hanif Kurieshi el 2006, en què va actuar juntament amb Peter O'Toole, i va rebre el Premi Dilys Powell a l'Excel·lència en Cinema del Cercle de Crítics de Londres el 2007.

Phillips també va aparèixer amb Angelina Jolie al llargmetratge de 2001 Lara Croft: Tomb Raider.

Nascut el 1924, la veu distintiva de Phillips i els seus papers com a personatges britànics de classe alta ho farien famós al Regne Unit i als EUA, juntament amb les seves frases picants "Ding Dong", "Heee-llo" i "I Say" de pel·lícules com com Carry On Teacher, Carry On Columbus i Carry On Nurse.

Va fer el seu debut cinematogràfic el 1938 a Lassie from Lancashire i després va aparèixer en centenars de papers teatrals i televisius, abans d'assumir el seu paper a les pel·lícules de Harry Potter cap al final de la seva carrera.