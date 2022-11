Foto: Europa Press

El grup britànic The Cure va repassar els seus grans èxits el passat dijous 10 de novembre davant les 17.200 persones que van omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona . La banda també va interpretar els cinc temes del nou disc que encara no ha vist la llum, Songs of a lost world .

Després de l'actuació dels escocesos The Twilight Sad com a teloners, l'escenari es va omplir de fum i efectes visuals i sonors simulant una tempesta han donat la benvinguda al líder de la banda, Robert Smith, que ha arrencat els aplaudiments i els crits del públic.

Amb Reeves Gabrels a la guitarra, Simon Gallup al baix, Roger O'Donnell als teclats i Jason Cooper a la bateria, la banda va arrencar amb Alone , del nou àlbum, que ha comptat amb el vistiplau del públic en forma de llarg va aplaudir quan han arribat els últims acords.

"Hola de nou. Ha passat més temps del que esperava. Aquesta és la nostra segona casa", va dir el líder de la banda, que amb aquest concert ha tornat a Barcelona sis anys després de la seva última visita, el 2016, abans d'entonar la famosa Pictures of you , seguida d' A night like this i Lovesong .

L'escenari s'ha tenyit de blau quan ha estat el torn d'una altra novetat, la melòdica And nothing is forever , seguida per la poderosa Burn i At night , A strange day i Shake dog shake .

Després d'acabar el concert van arribar els bisos. En el segon i últim van interpretar els seus grans himnes, Lullaby , Friday I'm in love , Close to me , Inbetween days i Just like heaven . Els de Sussex es van acomiadar amb magnificència amb Boys don't cry . "És trist, però això s'ha d'acabar", va assegurar Smith.

Des de la publicació el 1979 del seu àlbum debut, Three Imaginary Boys , The Cure ha llançat 13 discos d'estudi, alguns en directe i 40 senzills, ha signat diverses bandes sonores i ha realitzat més de 1.500 concerts, i des del 2021 els cinc membres de la banda formen part del Rock & Roll Hall of Fame.