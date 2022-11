Joan Vila-Grau - Conselleria de Cultura

Joan Vila-Grau ha mort aquest matí als 90 anys per causes naturals al seu domicili de Barcelona, segons un comunicat remès per la família. El pintor barceloní va fundar el grup d'artistes 'La Cantonada' i la revista 'Qüestions d'Art', però se'l coneix principalment per haver projectat el disseny els vitralls de la Sagrada Família de Barcelona.

Vila-Grau, un dels màxims especialistes dels vitralls d'Europa, va escriure múltiples publicacions sobre el tema i va participar a diverses conferències a universitats d'Europa i els Estats Units.

L'any 2010 va rebre la Creu de Sant Jordi en reconeixement de la seva obra pictòrica i era membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i del Corpus Vitrearum Medii Aevi.

En un tuit, la Conselleria de Cultura ha destacat l'"enorme" contribució de l'artista del món de l'art, i ha traslladat el condol a amics i familiars.