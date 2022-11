Gallaguer

El comediant Gallagher , més conegut per la seva rutina de comèdia de trencar síndries i molts especials populars a la dècada de 1980 als Estats Units, va morir divendres al matí, segons el seu mànager Craig Marquardo. Tenia 76 anys.

Segons un comunicat proporcionat a CNN per Marquardo, el comediant va morir “després d'una breu batalla de salut” i “va morir envoltat de la família a Palm Springs, Califòrnia”.

Gallagher, nascut com Leo Gallagher, es va convertir en un nom conegut a principis dels anys 80 amb un especial de comèdia titulat "Una noche sin censura", el primer especial de comèdia de peu que es va transmetre per televisió per cable, segons un obituari compartit per Marquardo.

El xou més famós de Gallagher es va fer un mall fet a mà que va anomenar "Sledge-O-Matic", que faria servir per aixafar menjar a l'escenari, ruixant a l'audiència.

"Això era una mica més pel que li agradava reclamar crèdit, que involucrava físicament l'audiència d'aquesta manera", assegura el seu obituari.

La gent va començar a conèixer-lo el 1975 quan va interpretar el seu tipus de comèdia d'utilleria al famós "The Tonight Show" de Johnny Carson. La televisió va ser bona per a ell i el 1978 va aparèixer a "The Mike Douglas Show" ia l'any següent va aparèixer a "The Merv Griffin Show".

Però van ser els seus especials de comèdia de Showtime a la dècada de 1980 els que el van consolidar fermament a la cultura pop, i continuaria fent més d'una dotzena per a la cadena durant 27 anys. També va ser un dels primers integrants de MTV i Comedy Central.

"Mentre que els seus companys van fer comèdies de situació, van presentar programes d'entrevistes i van protagonitzar pel·lícules, Gallagher es va mantenir de gira recorrent els Estats Units durant dècades", diu l'obituari. “Estava força segur que tenia un rècord de la major quantitat de xous, només per desgast”.

Gallagher va estar de gira constantment fins que va arribar la pandèmia de Covid-19 i va aprofitar el descans per passar temps amb el seu fill, Barnaby, i la seva filla Aimee.