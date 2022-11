Dua Lipa desmenteix la seva participació al Mundial de Qatar. | @ep

La cerimònia inaugural del Mundial de Futbol de Qatar 2022 és un d'aquells moments que genera expectatives i atenció arreu del món. Diumenge 20 de novembre arrenca el Mundial a l' Estadi Al Bayt de la ciutat de Jor a les 19:00h --hora espanyola--. Molts han estat els noms que han anat sorgint al llarg d'aquestes últimes setmanes per referir-se a l'artista que abanderarà la cerimònia d'obertura i el xiulet de sortida del Mundial .

Una d'aquestes artistes ha estat la reconeguda cantant britànica, Dua Lipa , encara que a través del seu compte d'Instagram va publicar una foto en què aclaria els rumors que s'havien generat poques setmanes abans que arrenqués un dels esdeveniments esportius més importants del planeta . “Hi ha moltes especulacions sobre la meva presentació a la cerimònia inaugural del Mundial de Futbol Qatar 2022 . No em presentaré i no he tingut cap negociació per fer-ho ”, va escriure en una de les seves històries.

Mensaje de Dua Lipa en su cuenta de Instagram. | @dualipa

A la mateixa, continuo: “estaré fent barra a Anglaterra des de lluny. Estic desitjant visitar Qatar quan hagi complert tots els drets humans que va prometre quan va guanyar el dret a albergar el Mundial de Futbol ”.