El Teatre Lliure de Barcelona tindrà des del dijous 17 de novembre fins al 16 de desembre l'obra Yerma del poeta i dramaturg andalús Federico García Lorca, protagonitzada per l'actriu María Hervás que busca oferir una "pulsió de vida davant de tot el que mor".

El director del teatre i de l'obra, Juan Carlos Martel, ha destacat que es tracta de la primera obra de Llorca que el Lliure produeix totalment i ha remarcat la participació de Frederic Amat al càrrec de l'espai escènic i el vestuari i de Raül Refreu de la música i so.

Yerma és un poema tràgic en tres actes que mostra el conflicte intern d'una dona que vol ser mare però no pot, i que viu aquesta frustració en un entorn on la maternitat és indispensable per a una dona casada.

El públic "podrà projectar les pors" i les impotències creatives en veure l'obra, que planteja com uns personatges intenten crear però el sistema els impedeix sentir-se realitzats en aquesta creació, ha explicat el director.

Hervás s'ha descrit com una Lorcaholic a les portes d'interpretar la primera obra del dramaturg andalús, de qui s'ha impregnat d'una filosofia que convida a viure per interpretar la protagonista. "Vull commoure-us, vull modificar-vos", assegura.

Després del seu pas pel Lliure, l'obra recalarà al Centre Dramàtic Nacional de Madrid i després iniciarà una gira per diferents sales de Catalunya, ha concretat el seu director, i la resta ho completen els intèrprets Joan Amargós, David Menéndez, Bàrbara Mestranza, Isabel Rocatti, Yolanda Sey i Camila Viyuela.