Roberta Flack s'ha quedat sense poder cantar després de ser diagnosticada amb una malaltia muscular degenerativa Esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

La cantant nord-americana de 85 anys, coneguda pels èxits Killing Me Softly With His Song i The First Time Ever I Saw Your Face , té problemes per parlar a causa de l'afecció, i l'ha obligat a apartar-se dels escenaris per sempre.

El mànager de Flack va dir en un comunicat que la malaltia “ha fet que sigui impossible cantar i no sigui fàcil parlar-ne. Però caldrà molt més que ELA per silenciar aquesta icona”.

Un documental sobre Flack, que va guanyar quatre premis Grammy i va rebre 14 nominacions, s?estrenarà a Nova York a finals d?aquest mes.

L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) afecta les cèl·lules nervioses del cervell i la medul·la espinal que controlen els músculs, cosa que provoca dificultat per parlar, espasmes i dificultat per menjar o respirar.