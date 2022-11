Cartell Festival Django / Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

L’Auditori Barradas i el Teatre Joventut acolliran els concerts de la nova edició del Festival Django L’Hospitalet, que se celebrarà del 18 al 20 de novembre. L’únic festival dedicat al jazz manouche de tot l’Estat espanyol oferirà concerts i classes magistrals per acostar-ne les figures internacionals a la ciutat, així com als alumnes de la Django Orchestra Academy que es formen a l’Escola Municipal de Música – Centre de les Arts (EMMCA) de L’Hospitalet.

L’edició d’enguany destaca per la presència de Fapy Lapertin, un dels guitarristes més representatius de la seva generació, que visita per primera vegada el festival. La seva musicalitat, la poesia del seu fraseig i les seves composicions l’han situat com un dels músics manouche que millor ha mantingut l’essència musical de la seva comunitat, i que ens regala una veu pròpia amb molta sensibilitat. Fapy Lapertin estarà acompanyat pel guitarrista manouche holandès Paulus Schäfer, ja conegut pel públic del festival. Schäfer és un músic inquiet que no ha deixat de treballar per ampliar els seus horitzons musicals, combinant la sonoritat més clàssica del jazz manouche amb estils més contemporanis propis del segle XXI. Fapy Lapertin i Paulus Schäfer actuaran el dissabte 19 de novembre al Teatre Joventut.

L’Auditori Barradas acollirà, el divendres 18 de novembre, el nou projecte de Favino Lorier, que es presenta per primera vegada a tot l’Estat. El músic és un dels millors representants de la pura tradició del Quintette du Hot Club de Django Reinhardt, demostrant ser un gran coneixedor del repertori i l’estil del músic. Aquesta és una proposta per viatjar a l’atmosfera dels temps posteriors a la guerra.

The Django Orchestra presentarà el seu nou repertori el diumenge 20 de novembre al Teatre Joventut. La formació, amb més de vint-i-cinc músics, integra el quintet de jazz manouche, la big band de jazz i el quartet de corda sota els arranjaments de Sergi Vergés, que també dirigirà l’Orquestra. El protagonista serà el swing de Django Reinhardt i Stéphane Grappelli.

Cal destacar també les quatre classes magistrals dedicades a diferents instruments com la guitarra (18 de novembre), la guitarra rítmica (20 de novembre), el violí (19 de novembre) i el contrabaix (20 de novembre). Les classes s’impartiran a les instal·lacions de l’EMMCA, l’única escola del món amb una oferta pedagògica en jazz manouche per a infants, joves i adults.

El Festival Django L’Hospitalet va néixer l’any 2010 com a homenatge a Django Reinhardt en l’any del centenari del seu naixement. La primera edició va ser impulsada pel guitarrista de L’Hospitalet Albert Bello, coordinador i creador de l’àrea de jazz manouche de l’EMMCA amb l’objectiu de difondre el gènere, donar a conèixer grups locals i nacionals que practiquen l’estil, programar artistes internacionals i oferir activitats pedagògiques de la mà de grans músics i pedagogs.

Al llarg d’aquests dotze anys, el festival s’ha convertit en la trobada de referència de músics i amants del jazz manouche d’arreu del món. L’han visitat gairebé tots els grans noms del gènere: Birelli Lagrene,Tchavolo Schmitt, Robin Nolan, Hono i Brady Winternstein, Fiona Monbet, Gustav Lundgren i Walter Coronda, i músics nacionals de la categoria de Biel Ballester, Oriol Saña i Pere Soto. També ha sorgit la formació The Django Orchestra Academy, en la qual estudiants i professionals conformen un conjunt híbrid entre la big band i l’orquestra de jazz manouche.