Foto: Europa Press



El cantautor uruguaià Jorge Drexler ha estat el gran guanyador de la 23a edició dels Grammy Llatins en aconseguir set guardons, per davant fins i tot de Bad Bunny, que ha obtingut cinc guardons, tot això en una nit en què han estat premiats altres artistes com Rosalía a Millor Àlbum o Silvana Estrada a Millor Nova Artista.

Drexler ha aconseguit els guardons a Enregistrament de l'Any i Cançó de l'Any per 'Tocarte', escrita amb C. Tangana, el seu fill Pablo, i Víctor Martínez durant la pandèmia.

La cançó retrata el desig del contacte físic en un moment en què no es podia donar per les restriccions imposades durant el confinament de la COVID-19.



A més, s'ha fet amb els premis a Millor Cançó Pop, categoria en què ha empatat amb el colombià Sebastián Yatra, amb la cançó 'La Guerrilla de la Concordia'; el Millor Àlbum Cantautor per 'Tinta y tiempo'; el de Millor Cançó Alternativa per 'El dia que vas estrenar el món'; el premi a la Millor Barreja i Millor Arranjament per 'El pla maestro'; i el de Millor Cançó en Llengua Portuguesa per 'Vento Sardo'.

Pel cantautor, aquests guardons han estat "inesperats", mentre que ha qualificat els èxits de "bogeria". En el seu discurs, ha volgut agrair als artistes que fan música urbana en espanyol "perquè han portat l'idioma espanyol fins a llocs del planeta on no havíem arribat mai".

"Gràcies a tot el panorama de la música urbana", ha reiterat, abans d'assegurar que "el que està passant amb la música en espanyol no té un precedent històric". Així, ha felicitat els artistes presents a la cerimònia de premis, amb especial dedicació a Rosalía, que ha guanyat el premi a Àlbum de l'Any per 'Motomami', en anomenar-la "reina".