Les protagonistes de Tocar mare

“La família pot ser una de les moltes institucions de la nostra societat la forma de la qual s'ha vist més qüestionada i sacsejada i que s'ha transformat en més plural i diversa” diu Marta Barceló, autora de la comèdia “Tocar mare” (Sala Beckett) i aclareix que aquest títol equival, segons el llenguatge popular, a trobar un lloc segur. Dit això, queda clar que la funció gira sobre una institució ancestral que certament està canviant molt profundament, però que també caldria dir que això no vol dir que no recuperi pautes i conductes d'èpoques pretèrites.

Vegem, Barceló llança una proposta que pot sonar agosarada i és la de la relació familiar que s'estableix entre dues persones estranyes mitjançant un pacte contractual, conveni que ens pot semblar sorprenent, però que ha tingut precedents històrics no precisament allunyats dels nostres esquemes culturals . No oblidem que del Rin cap al sud som hereus directes del dret romà i que en la tradició llatina existien els “clients” vinculats a una família per pacte o acord i que els mateixos emperadors adoptaven com a fills els qui no ho eren biològicament, de manera que la proposta de Barceló té els seus antecedents, per més que ara aquest tipus de fórmules no siguin tan freqüents i en el cas que planteja Barceló, diríem que inviables. Què hi ha darrere de tot això? Doncs cal dir que la reivindicació de l'amor o de l'afecte bé patern/matern/filial, bé fraternal, com a decisió electiva individual que no ha d'estar condicionat necessàriament en uns llaços biològics que de vegades no només no creen cap dependència, sinó que poden arribar a provocar-ne un rebuig o fugida.

En tot cas, el plantejament d'una situació d'aquest tenor a la nostra societat és excèntric i, per això, interessant. Barceló no només l'utilitza com a eix narratiu d'aquest text dramàtic, sinó que el desenvolupa amb facilitat, versemblança i maneig hàbil del factor sorpresa, que també n'hi ha i contribueix a mantenir l'atenció de l'espectador.

“Tocar mare” és, en puritat, un diàleg entre dos personatges, mare i filla, papers interpretats per Castell i Georgina Latre sota la direcció de Jordi Casanovas. Tot això es desenvolupa en un espai escènic obert i pràcticament sense decorats, excepte un parell d'elements movibles que desplacen les pròpies intèrprets, molt ben identificades amb els seus respectius rols que en algun moment adquireixen trets de duresa per acabar en una esperançadora expressió de tendresa .