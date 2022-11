El cantant Pedro Luis Domínguez Quevedo, conegut artísticament com a 'Quevedo', posa durant una entrevista per a Europa Press a les oficines 'The Music Station' - Fernando Sánchez - Europa Press

L'artista Pedro Luis Domínguez Quevedo, conegut com a Quevedo , ha explicat que no li "molesten" les crítiques rebudes per la seva música --en especial d'alguns mitjans-- i veu comprensible, per exemple, que "una persona de 50 anys" escolti algunes de les seves cançons i digui que “són una merda”.

"Amb crítiques a gent reeixida com Rosalía, als mitjans sobretot, s'ha fet que creixi la seva carrera. No ho veig alguna cosa dolenta estar en boca de la gent, de fet és el que cal: si parlen de tu és perquè fas les coses bé i no cal aplaudir-ho tot a tothom", ha apuntat en una entrevista amb Europa Press l'artista canari.

De fet, el cantant de 'Quédate' s'ha referit a l'èxit aconseguit a Espanya --"a Llatinoamèrica hi ha molt suport, però encara hi falta feina", ha reconegut--, on se sent "molt estimat" pel públic. "Als mitjans ja no els agrada tant, però és la seva feina i tampoc no està malament. Al final han de donar una opinió, no em molesta", ha indicat.

'Quedate' va convertir Quevedo en el primer artista espanyol a assolir el número u de Spotify Global' , ja que en menys d'un dia va superar les deu milions de visites i va ocupar també la primera posició de tendències a Youtube Espanya. El 2022 va col·laborar en la cançó 'Cayó la noche Remix', la qual va aconseguir liderar les llistes dels 50 més virals Espanya i Top 50 Espanya. El músic reconeix que si aquest èxit li ho hagués dit "al Pedro de fa tres anys, se n'hauria rigut".

"Però al final veig tota la feina i els seus fruits i crec que m'ho he treballat. L'èxit té coses bones i dolentes, no sempre m'aixeco superfeliç, tinc molta ansietat i estrès per la pressió que suposa tot el que ha passat. Encara així, dins del que es pot estic content perquè estic vivint una cosa que m'agrada", ha apuntat el músic, que ha participat amb Lola Índigo en les trobades organitzades per Mahou sota el lema 'Madrid ens lía'.

Tot i reconèixer que té "molt afecte" 'Quedate', també assegura que ho ha arribat a "avorrir una mica". "Al final es fa molta música i quan et repeteixen tant un tema, no només jo, sinó la gent acaba per avorrir-lo: la música és cíclica i no pots tenir-hi sempre un tema funcionant", ha indicat, per després posar com a exemple ' Despacito', una cançó que de més jove li agradava fins que es va cansar de tant escoltar-la.

Quevedo tornaria a gravar "sense cap dubte" una nova sessió amb Bizarrap --s'emporta "superbé" amb el dj argentí -- però sabent que "segurament mai no torni a passar el mateix amb cap altre tema" seu. "És molt difícil, són coses que passen una vegada no sé cada quant de temps i jo tampoc vull fer res una altra vegada que vagi així de boig", ha reconegut.

QUEVEDO VS. QUEVEDO



El seu nom artístic es deu al segon cognom, el matern, i Quevedo admet que "no va ser gens pensat" les coincidències amb l'escriptor del Segle d'or, encara que hagi donat lloc a molts mems. "És normal, me la vaig buscar. Està graciós i em fan gràcia. La veritat que no tinc ni idea de Quevedo, a l'escola vaig estudiar alguna cosa, però no crec que estigués gaire orgullós de les meves lletres, la veritat", ha fet broma.

Precisament, sobre les lletres i les polèmiques que s'associen al trap en aquest aspecte --des del contingut sexual fins al masclisme-- també s'ha pronunciat Quevedo. D'una banda, lamenta que encara es qüestionin lletres explícites perquè “parlar de sexe és el més comú del món i ho fan tots”.

"Sembla que volen seguir mantenint-ho com a tabú i és una cosa súper natural. Hi ha coses que no es poden dir, no et pots ficar en política o insultar algú o, almenys, si ho fas entenc que al públic li pugui agradar menys. Però censurar...la música està per dir el que tens a dins", ha apuntat.

LES LLETRES DEL TRAP



També defensa que les lletres del trap parlin de "drogues i sexe" en alguns casos, perquè és "gent que està explicant la vida". "Tampoc és que estigui malament, a un noi de 20 anys no pots demanar que t'expliqui la seva ideologia política perquè no crec que estigui en aquest punt de la vida", ha indicat.

Finalment, rebutja que les seves lletres puguin ser qualificades de masclistes, ja que "mai" ha dit "res fora de lloc". "Crec que mai m'han dit res de les meves lletres, sí de l'autotune o altres coses, però de masclisme no. Al final, la gent confon el que és explícit amb el masclisme", ha conclòs.

Quevedo, que ha tret recentment el seu nou single 'Punto G', ha avançat que està treballant en un àlbum que inclourà precisament els seus últims singles. "Aquí estem, l'àlbum té un sentit i un concepte: potser els temes no són iguals els uns als altres, però giren al voltant d'alguna cosa", ha avançat.