Gray Frederickson - Wikipedia

Gray Frederickson va morir el 20 de novembre de càncer de pròstata a la ciutat d'Oklahoma. Tenia 85 anys. La seva dona, Karen, va confirmar la seva mort. Frederickson va ser un dels productors més ocupats i respectats de les dècades del 1960 al 1980, conegut per participar en grans èxits com 'El Padrí' o 'Apocalypse Now'

Nascut el 21 de juliol de 1937 a Oklahoma, Frederickson es va mudar a Hollywood a principis dels 60 i ràpidament va adquirir experiència com a productor. Va produir la comèdia de 1971 Making It a 20th Century Fox i es va unir a Al Ruddy per produir Little Fauss and Big Halsy (1970) amb Robert Redford a Paramount.

En convertir-se en un assessor de confiança de Francis Ford Coppola , Frederickson va ser coproductor executiu d'El padrí , El padrí II (compartint un Oscar a la millor pel·lícula per la seqüela) i Apocalypse Now, i va passar molts mesos amb Coppola a les Filipines i altres llocs d'Àsia.

A El padrí, els estrets llaços de Frederickson amb Coppola van ser especialment importants donats els continus desacords entre l'estudi i el productor Ruddy, qui va ser acomiadat a meitat de la producció. Frederickson va ser l'únic productor present quan Marlon Brando va realitzar la seva sorprenent "audició" per al paper principal durant la preproducció.

Frederickson va tenir dos fills. Després de la seva carrera a Hollywood, es va retirar parcialment a Oklahoma, on va produir diverses pel·lícules independents i va ensenyar cinema al Col·legi Comunitari de la Ciutat d'Oklahoma, i va ser elegit membre del Saló de la Fama d'Oklahoma fa un any.