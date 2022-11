Wilko Johnson - Wikipedia

Wilko Johnson , el guitarrista de pub-rock que va interpretar el botxí Ilyn Payne a Joc de Trons , va morir als 75 anys. El músic, conegut per la seva personalitat enèrgica a l'escenari i la seva influència en el moviment punk rock, va morir a casa seva dilluns (21 de novembre), segons un missatge als comptes de xarxes socials publicat aquest dimecres.

"Aquest és l'anunci que mai no vam voler fer, i ho fem amb un gran pesar al cor: Wilko Johnson ha mort" , deia el comunicat, i afegia: “Gràcies per respectar la privadesa de la família en aquest moment tan trist. QDEP Wilko Johnson”.

Johnson és conegut per la seva llarga i històrica carrera musical, però va aparèixer a les temporades un i dos de Joc de Trons d'HBO, en les quals va interpretar un cavaller mut que serveix al rei.

El músic talentós va ser diagnosticat amb càncer de pàncrees el 2013 i li van dir que li quedava menys d'un any de vida. Va decidir no rebre quimioteràpia, però un any després va ser declarat lliure de càncer després d'una cirurgia per extirpar un tumor enorme.

És millor conegut com el guitarrista de la banda britànica Dr Feelgood , l'estil de pub-rock del qual influenciat pel R&B es va basar en gran mesura en els tocs de la guitarra entretallada de Johnson. Van aconseguir arribar al número u al Regne Unit el 1976, xon ' Stupidity ', però Johnson va deixar la banda un any després. Després es va unir a Ian Drury and the Blockheads i va llançar el seu propi material, inclòs un àlbum del 2014 amb Roger Daltrey de The Who.