Teatre.Atrium.Infanticida

La cartellera barcelonina no només es nodreix d'estrenes, sinó que també ofereix reposicions, és a dir, espectacles que s'han pogut veure en temporades anteriors, i de vegades en diferents escenaris, però l'interès intrínsec del qual convida a recuperar-los. Aquest és el cas d'“Infanticida”, que es va estrenar a la mateixa Sala Atrium on ara es pot tornar a veure, va estar també sobre l'escenari del Teatre Nacional de Catalunya i va fer bitlles per diferents localitats de la comunitat autònoma.

Ens trobem davant d'una peça singular i això per diverses raons. La primera, la seva temàtica, que ve molt clarament explicitada pel títol. En efecte, tal com diuen els responsables del seu muntatge “Infanticida” parla d'una dona que intenta trobar una escletxa de llum en un món fosc i desolador. El monòleg dóna veu a una dona, l'autora de la qual va haver de silenciar la seva pròpia per poder ser lliure com a artista. Un monòleg on el personatge protagonista narra el capítol més dur i cruel de la seva vida. Un personatge que ha viscut una situació límit i que comparteix la seva experiència amb un públic que descobrirà la vida i les circumstàncies que han portat el personatge a assassinar el seu fill”. Com es pot observar, un problema molt espinós i summament difícil de plantejar fins i tot en la ficció.

La segona raó és que no es tracta un text d'una autoria qualssevol, sinó que ho firmo Caterina Albert, figura senyera de la literatura catalana més coneguda pel seu pseudònim literari de Víctor Català, tot i això va trigar més de seixanta anys a estrenar-se “ perquè és un text incòmode que qüestionava uns dogmes preestablerts sobre la funció de la dona a la societat i perquè presentava l'ésser feble i tendre «per naturalesa», com un ésser salvatge i apassionat”. Marc Rosich és qui ha assumit la responsabilitat d'adaptar-lo per a una posada en escena i de la dramatúrgia i direcció del qual és així mateix el responsable.

Hi ha una tercera raó i és que aquest text, en realitat un monòleg de la protagonista, Nela, no es «diu», sinó que es canta sobre una partitura de Clara Peya, que ha escrit el que ha estat adjectivat com a «òpera electrònica ».

La interpretació va a càrrec de Neus Pàmies, a qui correspon dotar de credibilitat Nela, aquell personatge turmentat que discorre la seva soledat per una sala d'interrogatoris i expressa les sensacions tempestuoses que li ha correspost viure com a protagonista d'una acció cruel que el tortura. . Ho fa amb veu ben timbrada i una riquesa gestualitat en matisos que exterioritzen els sentiments interiors de la protagonista sense incórrer en exageracions gratuïtes, mentre que l'execució musical va a càrrec de Gerard Marsal. Una acomodació senzilla però suggeridora de l'espai escènic contribueix a tensionar el desenvolupament de la trama argumental que exigeix, sens dubte, un esforç gens banal.