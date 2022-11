El Mag Pop, ambaixador de la campau00f1a La màgia la poses tu00fa

"No tots els somnis són impossibles" va dir Luz María Sanz, directora general de la Fundació Vicente Ferrer, una oenagé creada per l'antic jesuïta espanyol d'aquest nom -que es va establir a l'Índia fins a la seva mort- i té l'objectiu de treure'l de la pobresa al major nombre possible de persones mitjançant un desenvolupament sostenible en agricultura de conservació ,microcrèdits , subministrament d'aigua , assistència sanitària i educació universals. La seva acció de desenvolupa al districte d' Anantapur , de l'estat d' Andhra Pradesh , un dels més pobres de l'Índia.

L'artista barceloní Antonio Díaz, més conegut com El Mag Pop, ha acceptat la condició d'ambaixador de la campanya d'apadrinament “La màgia la poses tu amb què la Fundació intenta sensibilitzar la societat espanyola en les seves tasques i per a la qual il·lusionista prestarà la seva imatge. “Des de nen vaig somiar fer màgia, fer possible el que sembla impossible” va dir aquest artista que presumeix de la seva condició de fill de Badia del Vallès i que va manifestar la seva disponibilitat a viatjar a l'Índia per conèixer l'obra que desenvolupa la Fundació ia actuar amb la seva màgia davant de la població local.

El director de programes de l'oenagé, Moncho Ferrer, va explicar que la campanya ofereix diverses alternatives. Bé en forma d'apadrinament periòdic, amb l'aportació de quotes mensuals de 21, 25 o 30 euros, bé mitjançant aportacions úniques que poden ser de 60 (per proporcionar aliments i allotjament per a estudis superiors durant un mes), 183 euros (per contribuir a despeses anuals de manutenció d'un estudiant d'escola inclusiva) o 200 euros (per a la cobertura de les despeses de matrícula d'un curs d'estudis superiors).

L'informe anual referit a l'exercici fiscal 2021/2022 i tancat el 31 de març passat, que va ratificar Ana Ferrer, presidenta de la Fundació, va estimar els ingressos obtinguts durant aquest període en 45'65 milions d'euros, dels quals el 91'15 % van procedir d'aportacions privades i tres quartes parts de particulars. El 78'41 % dels fons es van aplicar al finançament de projectes de desenvolupament en sanitat (23 %), habitatge (20 %) educació (18 %), ecologia (13 %), discapacitat (8 %) i dones (3 %) i la resta, en captació de fons, sensibilització, suport a entitats, gestió i col·laboració activa.

I com que els dígits són més expressius que les paraules, valgui indicar que aquest últim any es va comptar amb 128.805 persones col·laboradores i amb 2.249 que van treballar a la Fundació -la meitat d'elles, dones-, es van construir 2.458 habitatges, hi va haver 98.981 dones a sanghams o grups femenins, 24.931 persones van participar en vikalangula sanghams o grups de discapacitats, es van efectuar 665.756 consultes a la xarxa hospitalària, es van plantar 546.099 arbres fruiters d'espècies autòctones i 5.989 persones van rebre alimentació diària al programa de nutrició.

Més informació a www.fundacionvicenteferrer.org , i al telèfon 900.111.300.