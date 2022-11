Foto: CaixaBank

A partir del proper dijous 1 de desembre es podrà visitar, a CaixaForum , l'exposició Mòmies d'Egipte. Redescobrint sis vides , una mostra que presenta sis mòmies que corresponen a persones que van viure entre els anys 800 i 150 a. C. a Egipte i mostra, a partir d'una tecnologia pionera, els descobriments fets en aquests exemplars. Aquestes tècniques no invasives proporcionen dades de com era la vida en una antiga terra definida pel Nil.

Sense la necessitat de desenvolupar les restes de les seves mòmies, els nous descobriments han permès als experts analitzar pràctiques curatives i intercanvis culturals en el testimoniatge vital d'aquests exemplars, així com el paper de la dona o el de la infància a l'antic Egipte.

Foto: CaixaBank

La mostra, preparada en col·laboració amb el British Museum, es podrà veure al recinte fins al 26 de març de l'any que ve.

Els clients de CaixaBank (i els menors de 16 anys) podran entrar a veure-la de franc, però CaixaForum ja ha posat a la venda les entrades per al públic general. Compra la teva aquí .