La salut mental serà la protagonista de CaixaForum Macaya / Fundació "La Caixa"

CaixaForum Macaya acollirà un cicle de conferències que porta per nom “Salut mental i entorn social”. Les ponències se celebraran entre l'1 i el 15 de desembre i està coorganitzat per L'Observatori Social i Salut Mental Catalunya. Aquestes són les activitats del cicle:

– El valor de les xarxes de suport social. Vincles que ens sostenen:

La xerrada pretén col·locar el focus a les xarxes de suport social com a element clau per afavorir el benestar emocional i per a la recuperació de les persones que han passat per situacions de patiment emocional. La situació de crisi ha posat en evidència, encara més, la necessitat de les xarxes de suport social per al benestar de la ciutadania. És important identificar els factors protectors i fer conèixer les iniciatives col·laboratives, el treball en xarxa i els actius socials que contribueixen a una bona salut mental.

A càrrec de:

Laia Gómez , treballadora social, coordinadora de programes comunitaris de l'Associació Salut Mental Barcelonès Nord.

Martín Correa , doctor en Antropologia Mèdica i codirector i coordinador del postgrau en Salut Mental Col·lectiva de la URV/FCCSM. Membre fundador i coordinador de l'Associació Sociocultural Ràdio Nikosia.

Horaris: Dijous 1 de desembre, de les 18 a les 19.30 h. Gratuït amb reserva en aquest link.

- Salut Mental i gènere. Obertura a noves perspectives:

La xerrada se centra a fer conèixer les desigualtats i l'impacte que el gènere té en la salut mental. És fonamental visibilitzar les dades disponibles i comprendre la importància que té incloure la perspectiva de gènere de manera transversal en el disseny de programes, projectes, serveis i polítiques públiques de salut mental.



A càrrec de:

Judith Usall i Rodié , psiquiatre sènior del CSM Cornellà, Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Patricia Quintanilla , coordinadora tècnica de l'Àrea Dona i Igualtat en Federació Salut Mental Castella i Lleó, i referent del projecte JULIA.

Horaris : Dilluns 12 de desembre, de les 18 a les 19:30 h. Gratuït amb reserva en aquest link.

- Desigualtats socials i salut mental. Promoció de la justícia social:

La xerrada mostrarà com afecten els determinants socials a la salut mental... i com abordar-los. Es visibilitzaran els recursos comunitaris, les estratègies i les iniciatives que combaten les desigualtats socials i que ajuden a promoure el benestar emocional i prevenir problemes de salut mental.



A càrrec de:

Laia Vila , treballadora social i responsable del programa Llar Pere Barnés de la Fundació Arrels.

Sergi Raventós Panyella , doctor en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l'Oficina del Pla Pilot per implementar la Renda Bàsica Universal a Catalunya.

Horaris: Dijous 15 de desembre, de les 18 a les 19.30 h. Gratuït amb reserva en aquest link.