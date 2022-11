Teatre LaFACT

No pot faltar a la temporada de dansa de Terrassa la dansa espanyola i el flamenc i en una de les darreres funcions la 39a temporada van estar presents amb un espectacle dedicat a aquests gèneres. En aquesta ocasió, amb la companyia Alejandro Lara Project, que jo diria nova per aquests pagaments, i per això la funció va tenir l'interès propi de les coses inèdites.



Es tracta d´una agrupació dirigida pel ballarí que li dóna nom i que té una interessant executòria en formacions d´alt nivell, com les d´Aida Gómez, els Ballets Flamencs de Yopo Komatsybara i de La Unión, els dels teatres de Rafael Aguilar i de la Zarzuela o les companyies de Gades, Najarro i Ruiz. Està formada per vuit ballarins, més un pianista i intèrpret vocal.



L?espectacle, d?una hora de durada, va tenir tres parts: dues peces coreogràfiques i una actuació del pianista i cantant Antón que va estar subratllada en alguns moments per passos de ball. Va executar la música amb notable preciosisme i una veu càlida, però alhora tendra i plena de matisos que va entusiasmar el públic egarenc. Com a anècdota subratllarem que ens va cridar latenció la seva actuació amb els peus descalços sobre els pedals.



Les dues peces coreogràfiques, ambdues obra de Lara, van ser Danses fantàstiques sobre partitura de Joaquín Turina, i Emmascarada d'amor, amb música d'Emilio Lembergh i Enrique Fernández Arbós. En tots dos casos, amb una forta, però no exclusiva, empremta flamenca, que a la primera de les coreografies citades va estar subratllada per un excel·lent zapateado ia la segona, pel so de les castanyoles a càrrec de quatre dels intèrprets, encara que aquesta última també va servir per acreditar l'excel·lent preparació clàssica dels components de l'elenc que van ballar, en aquest cas, amb sabatilles. Un espectacle breu però ben conjuntat.



El 10 de desembre s'oferirà en aquest mateix escenari “El corsario” a càrrec del Ballet de Laura Alonso, fundat per la filla de l'eximia primera ballarina cubana Alicia Alonso –que, per cert, va oferir una de les seves darreres actuacions a Terrassa, i el 17 PAR a Dansa, que és la companyia resident, interpretarà com a espectacle nadalenc “El Trencanous”. D'altra banda, ja s'han anunciat les línies generals de la temporada següent que començarà al gener i comptarà, entre altres al·licients, amb el Béjart Ballet de Lausana, el Ballet de l'Òpera d'Innsbruck, el Ballet Nacional de Cuba i una gran Gala de primers ballarins de diferents companyies internacionals.