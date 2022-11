Bad Bunny aconsegueix un total de 18.300 milions de reproduccions. - SPOTIFY

Bad Bunny s'ha convertit, per tercer any consecutiu, com l'artista més escoltat del món, amb un total de 18.300 milions de reproduccions, cosa que el converteix en el 'rei del streaming', tal com assenyala Spotify, després de donar a conèixer les cançons, artistes i pòdcasts més escoltats del 2022.

En segona posició hi ha la cantant i compositora Taylor Swift, pel seu àlbum 'Midnights'. En tercer lloc, hi ha Drake, el raper nord-americà que ha aconseguit aquest any el rècord de 50.000 milions de reproduccions a Spotify; en quart lloc The Weeknd, i en cinquena posició BTS, el grup de pop sud-coreà.

Pel que fa a artistes espanyols, Rosalía ocupa la primera posició, seguida de Quevedo com a segon artista espanyol favorit pels fans a nivell mundial . Respecte a les cinc artistes més escoltades al món, a més de Taylor Swift, hi ha Doja Cat, Dua Lipa, Billie Eilish i Ariana Grande.

Pel que fa a cançons més escoltades el 2022 a nivell mundial, la més reproduïda és 'As It Was', de Harry Styles, tot un que des de la seva data de llançament el mes d'abril passat, ja acumula més de 1.500 milions de reproduccions a tothom. El segon lloc l'ocupa 'Heat Waves', de Glass Animals; el tercer lloc 'Stay', la col·laboració de The Kid LAROI amb Justin Bieber, que repeteix al rànquing un any més com una de les favorites; ia quart i cinquè lloc, respectivament, es troben dos temes de Bad Bunny, 'Em Porto Bonito' i 'Tití Me Preguntó', provinents del seu darrer àlbum, 'Un Estiu Sense Tu' (2022).

En el cas d'Espanya, Bad Bunny també és l'artista més escoltat, seguit de Rauw Alejandro, i la tercera Quevedo , que es corona com l'artista espanyol més escoltat de l'any a Espanya. Així, Quevedo continua aquest any acumulant rècord després de rècord després de ser també l'artista més escoltat de l'estiu gràcies a la col·laboració amb Bizarrap, el reconegut productor argentí.

El 'top 10' el completen Bizarrap, Anuel AA, Duki, Myke Towers, Mora, ROSALÍA i Feid. I quant a artistes femenines més escoltades a Espanya, el lloc número u l'ocupa Rosalía, que aquest any ha fet la volta al món de la mà de 'Motomami', el seu últim àlbum llançat el març passat. La segona artista més escoltada és Aitana, seguida de KAROL G, en tercera posició; Shakira, en quart lloc, i Taylor Swift, en cinquè lloc. Aquest top 10 d'artistes femenines més escoltades al nostre país es completa amb Ana Mena, Maria Becerra, Nicki Nicole, Bad Gyal i Becky G.

CANÇONS MÉS ESCOLADES



La cançó més escoltada a Espanya és la col·laboració entre Bizarrap i Quevedo, 'Quevedo: Bzrp Music Sessions. Vol.52'. El tema, que va sortir publicat el 6 de juliol, ha aconseguit romandre el número u fins a set setmanes al 'Top 50 Global' de la plataforma, la llista amb els èxits més escoltats a nivell mundial. De fet, també apareix dins de les deu cançons més escoltades al món a Spotify.

La segona cançó més escoltada és 'Tití Me Preguntó', de Bad Bunny; 'La Bachata', de Manuel Turizo, en tercer lloc; 'Em Porto Bonito', un altre èxit de Bad Bunny, i 'Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48', el tema de Bizarrap juntament amb el raper Tiago PZK, en cinquè lloc.

El 'top 10' es completa amb 'Cayó La Nit', el remix dels artistes canaris, Abhir Hathi, Bejo, Cruz Cafuné, L'IMA, Juseph, La Pantera i Quevedo; 'Desesperats', de Rauw Alejandro; 'Despechá', de Rosalía; i dos temes de Bad Bunny, 'Ojitos Lindos' i 'Tarot'.

PODCASTS MÉS ESCOLTATS



Els pòdcasts continuen captant seguidors aquest any. De fet, segons l'informe sobre els hàbits de consum de pòdcast a Espanya elaborat per Spotify el 2022, més del 40 per cent dels usuaris de Spotify a Espanya escolta pòdcasts i el seu consum s'ha duplicat en tan sols un any, experimentant un creixement un 106%.

Així, Spotify també presenta els pòdcasts més escoltats que han acompanyat els usuaris el 2022. Entre ells, el número u a Espanya és 'The Wild Project', el podcast d'entrevistes dirigides per Jordi Wild, seguit d''Estirando el chicle', un dels grans èxits presentat per Carolina Iglesias i Victoria Martín. En tercer lloc hi ha 'Ningú Sabe Nada', de la mà d'Andreu Buenafuente i Berto Romero; a quart, 'Entén Tu Mente', el pòdcast exclusiu de Spotify sobre psicologia i benestar, i en cinquè lloc, un altre exclusiu de la plataforma, 'El Podcast de Marian Rojas Estapé'.