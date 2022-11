Foto a Facebook de Jake Flint amb la seva dona Brenda

Jake Flint , un cantant i guitarrista de música country d'Oklahoma (Estats Units), va morir als 37 anys, va anunciar el seu mànager Brenda Cline a les xarxes socials. De moment no se sap la causa de la mort.

"Amb el cor trencat i un profund dolor, he d'anunciar que Jake Flint ha mort tràgicament", va compartir Cline a Facebook. "He intentat diverses vegades avui fer una publicació, però no pots comentar sobre allò que no pots processar. La foto de baix és quan Jake i jo signem amb entusiasme el nostre contracte de gestió d'artistes. Aquest va ser el començament d'una meravellosa amistat i associació ”.

Flint va morir dissabte a la nit hores després del casament amb la seva dona i ara vídua Brenda. Cline va dir que ella i Flint estaven "a punt d'emprendre un negoci junts" abans de la pèrdua.

Flint va llançar el seu àlbum debut I'm Not Okay el 2016. Els seus discos posteriors van ser Live and Not OK at Cain's Ballroom (2018), Jake Flint (2020) i Live and Socially Distanced at Mercury Lounge de l'any passat. Va tenir èxits locals a Texas i Oklahoma amb "Cowtown", "Long Road Back Home" i "What's Your Name".