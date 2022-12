Teatre.L'equip de la temporada de dansa de Terrassa / Foto:Pablo-Ignacio de Dalmases

Els Ballets Bejart de Lausana, Nacional de Cuba, de l'Òpera d'Innsbruck o de Kíev i les companyies de Gades, Najarro i Acosta seran algunes de les grans formacions que estaran presents a la nova temporada de dansa de Terrassa amb què celebrarà a partir de gener la 40a edició. Iniciada per l'Obra Social de la desapareguda Caixa d'Estalvis local, ha pogut tenir continuïtat amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa i el BBVA i com ja és habitual, inclourà dansa clàssica, neoclàssica, contemporània i espanyola i, a més de les companyies citades, comptarà amb una Gala de ballarins principals de les grans formacions europees de dansa, l'Atterballetto, el Ballet Clàssic Internacional, Crea Dance Company i PAR a Dansa. Hi haurà a més dansa familiar al desembre amb “El trencanous”.

Durant quatre dècades, han passat pel seu escenari 178 companyies de 80 ciutats diferents de tot el món i s'han pogut veure un total de 450 funcions. En els darrers anys s'han creat els programes educatius: els Exploradors de la Dansa (destinat a les escoles per introduir els més petits en aquesta disciplina) i el PAR a Dansa (Programa d'Alt Rendiment) per a joves d'entre 16 i 22 anys preprofessionals, als quals se'ls dóna l'oportunitat de treballar en unes instal·lacions excel·lents, amb grans professors i participar-hi. També s'ha estrenat la primera producció de LaFACT, Carmen Suite, tal com comentem en el seu moment en aquest mateix digital, i s'organitzen classes magistrals de dansa per a alumnes d'escoles de dansa de Catalunya.

A la temporada que ara finalitza hi han assistit 11.000 espectadors i es preveu assolir una ocupació del 70% de mitjana.

Tot això es posa en relleu en l'exposició que s'ha instal·lat a la Sala 2 de LaFACT Cultural on es recorda grans figures que han ballat al seu escenari i repassa una cronologia que fa prendre consciència de la magnitud del que s'ha vist.

LaFACT, Factoria Social de Terrassa, és un ens amb voluntat de transformació social i cultural que ofereix oportunitats als àmbits de la gent gran (LaFACT Gent Gran), les persones amb discapacitat intel·lectual (LaFACT Fupar) i la cultura (LaFACT Cultural).