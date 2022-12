“Viatjar amb tren per Europa”, una guia per moure's pel Vell Món en el mitjà de transport més ecològic|@EP

Qui hauria dit fa pocs anys que el tren s'hauria de convertir en el mitjà de transport de moda. Després de dècades en què diferents governs i administracions es van dedicar obsessivament a clausurar vies i suprimir serveis justificant la seva decisió en la baixa rendibilitat o escassa utilització, s'ha hagut de rectificar copernicanament gràcies a l'aparició de noves tecnologies, infinitament més respectuoses amb el medi ambient que les utilitzades en altres mitjans de transport, amb què el tren ha recuperat plenament el seu interès i vigència.

Tota Europa està disposada a apostar pel ferrocarril i podem veure com s'amplien les xarxes d'alta velocitat que uneixen en un pispes distàncies mitjanes, es faciliten les interconnexions, s'articula el tren amb altres mitjans de transport i fins i tot alguns països comencen a recuperar els inoblidables i utilíssims serveis nocturns (aquells inoblidables “Mare Nostrum”, “Pau Casals” i “Joan Miró” espanyols o l'ibèric “Lusitania”!)

Doncs bé, els que estimin el ferrocarril o senzillament estiguin disposats a aprofitar-se dels seus innombrables avantatges i vulguin gaudir-lo en els seus periples pel vell món trobaran en excel·lent conseller al llibre “Viatjar amb tren per Europa” (Geoplaneta) que han elaborat tota cura Tom Hall, Imigen Hall i Oliver Smith.

Els autors expliquen les característiques tant dels viatges internacionals com dels nacionals, els sistemes d'obtenció de bitlletatge, el funcionament dels trens nocturns, les facilitats per al desplaçament de discapacitats o per fer-ho amb nens o mascotes, així com la forma de realitzar els transbordaments i desenvolupar-se als punts de connexió.

Però el corpus central el constitueix un ampli ventall d'itineraris que agrupats per regions (nord-est-sud-oest, nord-oest-sud, nord-sud, oest-est, nord-oest-sud-est i nord-oest-sud-oest) amb propostes suggestives molt ben explicitades en tots els seus detalls . Tot això va acompanyat amb esplèndid material gràfic que inclou tant fotografies com mapes oportuns de les rutes proposades.

Viatjar amb tren per Europa és, sens dubte, una excel·lent guia per a usuaris del ferrocarril, però també una eficaç reivindicació d'aquest bicentenari, però alhora moderníssim mitjà de transport.