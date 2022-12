The HoleX celebra el desè aniversari col·locant la seva carpa a la Barceloneta |@EP

L'espectacle primigeni va ser essencialment nòmada i, tot i que amb el pas dels segles ha anat assentant-se en establiments fixos, continua conservant en molts casos el caràcter itinerant. La meva memòria com a espectador està associada a aquells circs que anaven -i segueixen anant- de poble en poble en ocasió de les festes majors o aquells teatres ambulants -Argentí, Xinès, Rex Condal i un llarg etcètera- que van amenitzar l'avorriment rural i van entretenir els loisirs de milions d'espanyols.

Molts d'aquests últims, per no dir tots, van desaparèixer, perquè els mitjans audiovisuals –televisió, vídeo, internet– van competir amb avantatge, o es van assentar en locals permanents, però hi ha hagut qui ha volgut conservar aquest estil andariec que és un excel·lent signe de identitat i ha aconseguit fer-ho realitat durant deu anys. Estem referint-nos al projecte que van iniciar al Madrid Yllana i Paco León amb Letsgo per tal d'articular un espectacle de circ i varietés que tingués accentuat caràcter burlesc i intencionats tocs sicalíptics.

Van utilitzar com a ganxo la frase “cal estar al forat per sortir del forat” d'inevitable i fàcilment comprensible doble sentit i el resultat ha estat un espectacle titulat “Te Hole” que ha presentat cadascuna de les seves edicions per tot Espanya, així com per Alemanya, França, Itàlia, Mèxic i Argentina. En aquest itinerari ha estat sempre Barcelona i encara que l'obligat parèntesi de l'incident pandèmic ens va privar de les seves empreses durant els darrers anys, “The Hole” ha tornat per fi a aquests pagaments.

A diferència d'ocasions anteriors, en què van actuar sota sostre al Coliseum, aquesta nova visita té lloc sota una carpa andariega de 800 places que s'ha situat a la Barceloneta, concretament l'espai del Passeig Juan de Borbón limítrof a les aigües del port .

Ha volgut celebrar amb el públic barceloní el desè aniversari amb un espectacle de campanetes que manté el caràcter desllenguat, procaç i provocador que el caracteritza i en què, sota la direcció de Gabriel Chamé, i amb textos d'Alex O'Dogherty, exerceixen alternativament els diversos mestres de cerimònies (el propi O'Dogherty, Canco Rodríguez, Eva Isanta i Victor Palmero) amb un muntatge coreogràfic concebut per Guillermo Weickert, direcció musical de Marc Álvarez i amb Vinila Von Bismark com a protagonista principal. A destacar la presència de Josse Zandoval com el Pony Loco i Coral Quiñones i Mónica Riba com les Supernenas; Julio Bellido en el rol d'Almon; Oleg Tatarynov com a executor de l'espectacular Pole Aeri; Edgar López, Arnau Lobo, Omar Antxundia i Fran Velázquez són els majordoms; Donet Collazo, Super Gold; Maru Limeres i Tamar Vela les X Girls; mentre que els àgils Dias Brothers són els Icaris i Carlo i Úrsula el Duo Roller.

D'una forma harmoniosa a “The HoleX” s'intercalen els números coreogràfics i corals amb les actuacions de l'excel·lent cuarteig vocal i els exercicis acrobàtics -molt cridaner el número de la banyera, que ens va semblar inspirat en el que vam veure anteriorment a “The Farfadais” - i no falten ocasions en què es reclama la participació del públic, que intervé fins i tot per jugar un curiós bingo amb què es pot obtenir un pernil… si el que pretén emportar-se'l a casa és capaç de despullar-se davant del respectable. Perquè algun dels artistes sí que ho fa, encara que sigui ocasionalment.

Dues hores i mitja d'espectacle summament desinhibit, del qual gairebé ningú no s'escandalitzarà ara mateix, però que en altres temps hauria estat pensat per a “majors de 18 anys”.